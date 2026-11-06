Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El reciente pronunciamiento del presidente Gustavo Petro ha causado interés en medio del clima judicial que rodea su mandato. Tras la renuncia de varios abogados que representaban a Angie y Deisy, parte fundamental de los procesos judiciales que involucran directamente al mandatario, Petro optó por hacer pública su posición a través de un mensaje en su cuenta de X. Según lo informado, el jefe de Estado manifestó su respeto hacia aquellas personas que han decidido presentar denuncias en su contra, argumentando que esta actitud es parte de su comportamiento ante las investigaciones que lo involucran.

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De acuerdo con lo registrado en la red social X y reportado por los medios que siguen el caso, el presidente expresó que, aunque entiende algunas de las situaciones que rodean estos procesos, se mantiene firme en respetar las condiciones establecidas por la justicia. Petro escribió textualmente: “Mi actitud contra las personas que denuncian supuestos actos irregulares míos es de respeto. En algunos casos entiendo lo que pasa, pero debo respetar las condiciones de los procesos judiciales”. Estas palabras evidencian una postura de prudencia y mesura frente a las tensiones y especulaciones sobre las denuncias que pesan contra su gestión.

El mandatario también se refirió específicamente a la salida de los profesionales del derecho que intervinieron en el caso. Dijo, citando su declaración: “Han renunciado ya varios abogados de las personas que me demandan o que demando. Todo mi respeto para ellos”. Esta afirmación, lejos de entrar en detalles o aclarar las razones de fondo para las renuncias, procura enfatizar el respeto institucional hacia los abogados que han tomado la decisión de apartarse del caso.

No obstante, el propio presidente no dio a conocer los motivos concretos que llevaron a los abogados a dejar la representación de las partes, ni proporcionó datos adicionales sobre el posible impacto de esas renuncias en el desarrollo de los procesos judiciales. Lo cierto es que la postura de Petro se centra en resaltar su respeto hacia el trámite judicial y hacia quienes, de un lado u otro, forman parte de estas controversias legales. La situación sigue abierta y pendiente de desarrollos oficiales, sin confirmación de nuevas versiones o detalles procedentes de los implicados. Esta posición ha sido cubierta ampliamente por medios como El Nuevo Día.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué renunciaron los abogados en el proceso judicial contra Gustavo Petro?

Hasta el momento, no se han revelado los motivos específicos que llevaron a la renuncia de los abogados de Angie y Deisy en los procesos judiciales relacionados con el presidente Gustavo Petro. Según lo expuesto por el mandatario, las renuncias han ocurrido, pero tanto él como los medios consultados no han entregado detalles sobre las causas particulares que impulsaron esta decisión.

¿Cuál fue la respuesta de Gustavo Petro ante la salida de los abogados en su caso?

Gustavo Petro manifestó a través de la red social X que mantiene una postura de respeto frente a quienes lo denuncian y hacia los profesionales del derecho que, recientemente, han dejado la representación legal en estos casos. El presidente enfatizó que comprende algunas situaciones, pero que su deber es respetar los procedimientos y condiciones establecidos en los procesos judiciales, sin profundizar en las razones detrás de las renuncias.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.