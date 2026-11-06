La publicación del libro “Las mujeres de Petro”, escrito por el periodista Felipe Zuleta y editado por Editorial Planeta, desató un remezón político al exponer la logística de seguridad, los manejos de información y el control del entorno privado durante la administración del expresidente Gustavo Petro. La obra, respaldada por horas de grabaciones, documentos y testimonios de excolaboradoras que solicitaron reserva por amenazas contra su vida, detalla la existencia de un mecanismo de espionaje y control interno en la Casa de Nariño.

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Entre los hallazgos centrales sustentados por tres fuentes independientes —y contrastados con integrantes del esquema de seguridad presidencial—, destaca que la exjefa de gabinete Laura Sarabia tuvo acceso ilimitado a las comunicaciones del exmandatario. “Ese celular de Gustavo Petro estaba gemeleado por Laura Sarabia”, aseveró Zuleta en Mañanas Blu, precisando que la duplicación del dispositivo fue confirmada por la empresa operadora tras ser detectada en el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE). El procedimiento le otorgaba a la funcionaria el dominio exclusivo sobre la nube donde se almacenaban chats, archivos y videos personales grabados por el propio exjefe de Estado.

Según los testimonios consignados en la investigación, la clonación del teléfono formaba parte de un engranaje concebido para centralizar las decisiones del Ejecutivo y aislar al exmandatario. “Una de las estrategias de Laura Sarabia era mantener al presidente en sus fiestas, en sus bacanales con sus amigas y con el consumo de sustancias psicotrópicas”, sostuvo el autor, agregando que la exfuncionaria actuaba en contubernio con la entonces primera dama, Verónica Alcocer, a quien le reportaba de manera detallada cada movimiento del presidente. Esta acumulación de información confidencial explicaría por qué Sarabia se mantuvo en cargos de primer nivel —como Prosperidad Social, el DAPRE, la Cancillería y la embajada en Londres— pese a los escándalos y ajustes de gabinete.

El texto también expone las dinámicas de ingreso a la sede gubernamental para evadir los controles oficiales. Las reuniones privadas no se realizaban en la residencia presidencial sino en apartamentos externos o en el espacio asignado al jefe de seguridad en la planta baja del palacio, cuyo acceso por el garaje de la calle Octava impedía el registro en las planillas de visitantes. Mientras las denuncias sobre contrataciones y favores personales avanzan en la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, la investigación periodística concluye que las actuaciones del entorno íntimo del exmandatario rebasaron el ámbito privado al incidir de forma directa en la gobernabilidad y en el manejo de las instituciones del Estado.

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