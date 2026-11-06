Las dinámicas internas, los accesos restringidos y el manejo de las comunicaciones en la Casa de Nariño durante la administración de Gustavo Petro quedaron al descubierto tras las revelaciones del libro “Las mujeres de Petro”, escrito por el periodista y analista Felipe Zuleta. La obra expone los mecanismos de seguridad, el control de los dispositivos móviles del exmandatario y la logística empleada para coordinar encuentros privados en la sede de gobierno, arrojando luz sobre cómo se gestionaba el poder desde el círculo más íntimo del Palacio Presidencial.

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De acuerdo con la investigación periodística, las reuniones del círculo cercano no se llevaban a cabo en la residencia privada de la sede gubernamental, sino en espacios alternos como el apartamento asignado al jefe de seguridad en la planta baja del edificio. Para garantizar el ingreso de los asistentes sin dejar registros en los libros oficiales de control, las personas convocadas utilizaban la puerta posterior ubicada sobre la calle Octava. Este esquema logístico permitía mantener bajo estricta reserva las actividades que allí se desarrollaban, evitando el escrutinio público y las auditorías de seguridad tradicionales.

Uno de los aspectos más delicados expuestos por el autor gira en torno al manejo de las comunicaciones y la vigilancia sobre el exjefe de Estado. Según testimonios recopilados en el texto, el teléfono celular de Gustavo Petro permaneció “gemeliado” durante un periodo prolongado bajo la supervisión de Laura Sarabia, lo que permitía almacenar información detallada, registros gráficos y archivos en una nube de acceso exclusivo administrada por la alta funcionaria.

Esta centralización de datos respondía a una estrategia deliberada de manejo del poder y control de la agenda pública. “Una de las estrategias de Laura Sarabia era mantener a Petro en sus fiestas, en sus bacanales, para quedarse ella cada vez más con el poder en la Casa de Nariño. No se le olvide que Sarabia tuvo un contuvernio con Alcocer, las dos únicas mujeres del libro que no le temían a Petro eran ellas dos. Laura Sarabia y Verónica Alcocer tenían un contuvernio y Sarabia le reportaba a Alcocer todo los movimientos del presidente Petro, absolutamente todos”, sostuvo Zuleta al desentrañar las alianzas internas en el Ejecutivo.

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Para el periodista, este engranaje de vigilancia permanente explicaba por qué la funcionaria mantuvo su presencia e influencia en el Gobierno nacional a pesar de los constantes remezones de gabinete. El control absoluto de la información estratégica, sumado a la alianza de reporte directo con la entonces primera dama, habría convertido la vida privada del exmandatario en un factor determinante para el funcionamiento de la administración pública y la toma de decisiones en el Estado.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.