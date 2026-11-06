Por: El Espectador

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Una persona muerta y al menos nueve heridas, entre ellas una de gravedad, es el saldo que dejó una violenta riña e intento de motín ocurrido en horas de la madrugada en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda, en Bogotá. La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que la situación se originó por un enfrentamiento entre personas privadas de la libertad, lo que desembocó en el uso de armas blancas y otros elementos dentro del centro de detención.

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De acuerdo con la información recogida por El Espectador, las autoridades debieron desplegar un operativo de intervención que se prolongó durante varias horas hasta lograr restablecer el orden en la URI. Los heridos fueron trasladados a un centro asistencial, donde permanecen bajo observación médica. Respecto al fallecido, las autoridades señalaron que se trataba de un hombre indiciado por homicidio, quien estaba a la espera de avances en su proceso judicial.

Este nuevo episodio de violencia pone de relieve la situación compleja que viven los centros de detención transitoria en la capital, los cuales se vienen utilizando para estancias mucho más largas que las inicialmente previstas. Según datos que cita El Espectador, estos espacios están diseñados para albergar personas por máximo 36 horas, pero en la realidad se han convertido en lugares de permanencia prolongada. Ese uso prolongado ha derivado en hacinamiento, deterioro del sistema carcelario y afectaciones a la calidad de vida de los detenidos.

El año pasado, Bogotá enfrentaba una situación crítica de hacinamiento en estaciones de Policía, con capacidad para solo 1.227 capturados pero albergando a más de 3.280 personas. Incluso se reportaron casos de detenidos que permanecían hasta cuatro años en centros de detención transitoria, lo que motivó intervenciones por parte del Distrito. Según la Personería de Bogotá, en ese momento el índice de sobreocupación en estos lugares alcanzó un 167 %, mientras que hoy se mantiene un hacinamiento del 45 %.

Actualmente, algunas estaciones como Chapinero, Antonio Nariño y la del Terminal de Transporte han superado el fenómeno del hacinamiento. Sin embargo, otras localidades como Santa Fe, Kennedy, Engativá, Los Mártires y Puente Aranda, aunque en menor magnitud que antes, siguen evidenciando presión sobre sus sistemas de detención, con cifras que oscilan entre el 8 % y el 30 % de sobreocupación, según reportó El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué causó la riña y motín en la URI de Puente Aranda en Bogotá?

La información recopilada indica que la causa principal de este violento incidente fue una riña entre personas privadas de la libertad que escaló rápidamente a un intento de motín. El conflicto derivó en el uso de armas blancas y otros objetos, lo que resultó en la muerte de un detenido y lesiones en varios más, según confirmaciones de la Policía Metropolitana de Bogotá y registros de El Espectador.

¿Cuál es la situación actual del hacinamiento en los centros de detención de Bogotá?

Actualmente, de acuerdo con datos entregados por El Espectador y la Personería de Bogotá, la ciudad mantiene un índice de hacinamiento del 45 % en sus centros de detención, pese a que algunas estaciones han mejorado su situación. Sin embargo, lugares como Santa Fe, Kennedy, Engativá, Los Mártires y Puente Aranda aún enfrentan niveles preocupantes de sobreocupación, pese a los esfuerzos por reducir la presión sobre el sistema.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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