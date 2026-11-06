Por: El Espectador

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La Biblioteca Nacional de Colombia inaugurará oficialmente su nueva Sala Infantil este sábado 7 de noviembre de 2026, en su sede ubicada en Bogotá. La apertura de este espacio, bajo el lema "Lee, juega y deja huella", marca un hecho inédito en la historia de la institución: será el primer lugar permanente enfocado en la infancia, con acceso a libros, actividades de mediación lectora, dinámicas de juego y experiencias patrimoniales para niñas, niños, adolescentes y sus familias, según información del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

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La Sala Infantil ofrecerá servicios gratuitos, funcionando de lunes a viernes entre 10:00 a. m. y 5:00 p. m., y los sábados de 10:00 a. m. a 4:00 p. m. El proyecto busca integrar la lectura y el juego con la interacción entre menores y adultos, tales como acompañantes, educadores y promotores de lectura. Julia Cristina Daza Noguera, directora de la Biblioteca Nacional, declaró en un comunicado institucional que habilitar este recinto fue su prioridad desde que asumió el cargo el 1 de octubre de 2026 y resaltó la importancia de acercar la lectura a los niños como vía para fortalecer su pensamiento y curiosidad.

No obstante, la apertura oficial de la sala ha estado antecedida por un ambiente tenso y reclamos ciudadanos. Aunque el espacio estaba previsto para abrir sus puertas el 1 de octubre, distintas demoras y la falta de información pública generaron protestas de colectivos que defienden los derechos culturales de la niñez. El colectivo ciudadano "Medio Pan y un Libro" mantuvo la convocatoria a una protesta pacífica frente a la Biblioteca Nacional para exigir la pronta habilitación del lugar, fundamentando sus reclamos en el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 30 de la Ley 1098 de 2006, que reconocen los derechos de la infancia a la participación cultural y artística.

Dentro de la institución persisten dudas sobre los motivos del retraso, pues, según fuentes citadas por El Espectador, la causa central habría sido la decisión unilateral de la directora de revisar el catálogo de libros seleccionado previamente por un comité técnico especializado. Esta revisión generó preocupación en sectores bibliotecarios, que consideran que el control sobre la elección de materiales podría impactar la libertad cultural y el acceso democrático al patrimonio bibliográfico.

La nueva Sala Infantil incluye una obra original de Rafael Yockteng, afiches de ilustradores emblemáticos y selecciones de autores y editoriales colombianas, así como homenajes a referentes de la literatura nacional como Rafael Pombo. Para Valeria Baena, asesora de la Biblioteca Nacional, se trata de un espacio que permitirá que las nuevas generaciones valoren y cuiden el patrimonio cultural, integrando lectura, arte y diversidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se retrasó la apertura de la Sala Infantil de la Biblioteca Nacional de Colombia?

De acuerdo con información aportada por fuentes internas a El Espectador, el aplazamiento estaría relacionado con la decisión de la directora Julia Cristina Daza Noguera de ejecutar una revisión individual del catálogo de libros, a pesar de que la selección ya había sido elaborada por un comité técnico. Esta situación generó dudas y protestas, pues la infraestructura estaba lista y el contexto administrativo se vio marcado por denuncias de falta de comunicación y tensiones internas.

¿Qué derechos culturales respaldan la protesta ciudadana por la Sala Infantil de la Biblioteca Nacional?

La movilización ciudadana se fundamentó en el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, que consagra el derecho de los niños a la educación, la cultura, la recreación y la libre expresión. Además, el artículo 30 de la Ley 1098 de 2006, conocida como Código de la Infancia y la Adolescencia, garantiza que niños y adolescentes tengan acceso y participación en la vida cultural y artística del país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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