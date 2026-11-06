El periodista Felipe Zuleta aseguró conocer pruebas de laboratorio que confirmarían el presunto envenenamiento de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

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Según afirmó, los exámenes fueron realizados en Europa y habrían detectado dos tipos de sustancias tóxicas que podrían poner en riesgo su vida. Zuleta señaló que, de acuerdo con esas pruebas, funcionarios de entidades en las que trabajó Rodríguez estarían involucrados en los hechos.

El comunicador también relacionó las denuncias con las declaraciones que Rodríguez ha hecho sobre presuntas irregularidades durante el gobierno de Gustavo Petro.

Además, pidió proteger a otras mujeres que han denunciado situaciones cuestionables relacionadas con la administración anterior.

Por su parte, el abogado Manuel Villanueva, representante de Rodríguez, confirmó que su defendida viajó a España para practicarse los exámenes toxicológicos, cuyos resultados habrían dado positivo para varias sustancias. Según explicó, las pruebas serán entregadas a la Fiscalía, que las solicitó como parte de la investigación.

El abogado indicó que, si se confirma su validez, podrían demostrar que existieron intentos de atentar contra la vida de la exfuncionaria.

Villanueva también mencionó otras denuncias relacionadas con un supuesto direccionamiento de contratos y solicitudes de nombramientos de personas en entidades del Gobierno.

Entre ellas estaría el caso de Deicy Jiménez, cuyo nombre habría llegado a Rodríguez mediante una solicitud para ocupar un cargo público.

Polémicas y logros de Petro

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