La bola de nieve que persigue actualmente a Gustavo Petro se sigue haciendo cada vez más grande, por cuenta de las denuncias de Deicy Jiménez. Luego del video en el que se ve a ambos besándose, recientemente publicaron un mensaje que, presuntamente, envió el expresidente para beneficiar a la mujer.
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De acuerdo con lo revelado por el periodista Melquisedec Torres, el exmandatario le escribió a su entonces directora del Dapre y quien le ha hecho varias acusaciones, Angie Rodríguez. En el mensaje, Petro le pidió a la exfuncionaria que Jiménez siguiera con trabajo en el Ministerio del Interior.
“Está persona necesita que laantengan allí en el contrato mi interior [sic]”, se lee en el mensaje atribuido al exmandatario que, según Torres, se envió pasada la una de la tarde del 12 de diciembre de 2025.Lee También
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Atentos. Primicia. Este es el contenido literal del mensaje que el entonces presidente @petrogustavo le envió a la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, el 12 de diciembre de 2025 a la 1:06 p.m. para que Deyci Jiménez continuara con un contrato en el @MinInterior
Mensaje de Petro: “Está persona necesita que laantengan allí en el contrato mi interior”.
Y anexa la hoja de vida de “DeicyJimenez.PDF” con peso de 197 KB.
Respuesta de la directora del DAPRE: “Perfecto señor Presidente”.
— Melquisedec Torres (@Melquisedec70) November 5, 2026
Así mismo, Petro le envió a la exdirectora del Dapre una hoja de vida en un archivo llamado: “DeicyJimenez.PDF”. Por su parte, Angie Rodríguez solo se limitó a hacer caso a lo que le ordenó el expresidente: “Perfecto, señor Presidente”.
Polémicas y logros de Petro
En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.
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