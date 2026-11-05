Escrito por:  Redacción Nación
Nov 5, 2026 - 7:33 pm

La bola de nieve que persigue actualmente a Gustavo Petro se sigue haciendo cada vez más grande, por cuenta de las denuncias de Deicy Jiménez. Luego del video en el que se ve a ambos besándose, recientemente publicaron un mensaje que, presuntamente, envió el expresidente para beneficiar a la mujer.

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De acuerdo con lo revelado por el periodista Melquisedec Torres, el exmandatario le escribió a su entonces directora del Dapre y quien le ha hecho varias acusaciones, Angie Rodríguez. En el mensaje, Petro le pidió a la exfuncionaria que Jiménez siguiera con trabajo en el Ministerio del Interior.

“Está persona necesita que laantengan allí en el contrato mi interior [sic]”, se lee en el mensaje atribuido al exmandatario que, según Torres, se envió pasada la una de la tarde del 12 de diciembre de 2025.

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Así mismo, Petro le envió a la exdirectora del Dapre una hoja de vida en un archivo llamado: “DeicyJimenez.PDF”. Por su parte, Angie Rodríguez solo se limitó a hacer caso a lo que le ordenó el expresidente: “Perfecto, señor Presidente”.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.

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