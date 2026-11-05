Por: El Espectador

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Bogotá enfrenta una problemática persistente con la acumulación de basuras, una situación documentada de manera precisa por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), que señala la existencia de 478 puntos críticos de acumulación de residuos. La problemática alcanzó tal magnitud que ya se han presentado capturas por delitos ambientales ligados a la inadecuada disposición de residuos. Esto ha aumentado la urgencia de definir nuevas reglas y un modelo de recolección que atienda las necesidades actuales de la capital; sin embargo, el proceso ha sufrido varios retrasos.

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Según la información más reciente aportada por la UAESP, los contratos correspondientes a las Áreas de Servicio Exclusivo (ASE) vencieron desde febrero. Aunque se permitió a la entidad prorrogar estos convenios con el objetivo de presentar una solicitud a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), buscaban así la autorización imprescindible para abrir una nueva licitación y mantener el esquema. A pesar de estas prerrogativas, el plazo concedido finalizó en octubre, llevando a la administración distrital a solicitar una nueva extensión de tiempo para realizar los ajustes necesarios en las condiciones contractuales.

La UAESP justificó esta solicitud ante la CRA, argumentando la importancia de conservar las acciones afirmativas que benefician a la población recicladora, salvaguardar la seguridad jurídica y continuar con las mesas técnicas interinstitucionales. Todo esto fue consignado en un oficio radicado por la entidad, el cual fue conocido y reportado por este diario según la información contenida.

El principal motivo de incertidumbre en este momento se relaciona con la actualización del marco tarifario de aseo, expedido por la CRA el 30 de julio. Esta nueva normativa estará vigente durante los próximos cinco años, y su alcance cubre ciudades con más de...

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Bogotá enfrenta problemas de acumulación de basuras según la UAESP?

De acuerdo con datos suministrados por la UAESP, Bogotá tiene 478 puntos críticos de acumulación de basuras, situación agravada por contratos vencidos y problemas en la actualización del modelo de recolección. Además, la falta de definición de nuevas reglas y la lentitud en la actualización de los esquemas contractuales han impedido una respuesta eficaz para controlar el problema, según información del informe de la UAESP.

¿Qué cambios propone la CRA en el marco tarifario de aseo y cómo impactan a la población recicladora?

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) actualizó el pasado 30 de julio el marco tarifario de aseo, normativa que regirá durante los próximos cinco años. Esta actualización genera incertidumbre en la ciudad, ya que parte de los ajustes solicitados buscan preservar las acciones afirmativas para la población recicladora, sector que tiene especial relevancia dentro del servicio de aseo de Bogotá, según el oficio de la UAESP mencionado en la información.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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