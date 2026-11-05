Por: Portal Bogotá

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Durante noviembre de 2026, la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) se convierte en epicentro de actividades culturales accesibles y gratuitas, con una programación que busca eliminar barreras al conocimiento, la lectura y la cultura. De acuerdo con la información oficial divulgada en el sitio web de la Alcaldía de Bogotá, esta agenda incluye talleres de braille, alfabetización digital, recorridos y múltiples actividades inclusivas, que se dirigen tanto a personas con discapacidad auditiva y visual como a quienes no la tienen. El objetivo es garantizar que toda la población pueda participar activamente en el mundo cultural de la ciudad.

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Entre las actividades destacadas se encuentra LudoLab, un laboratorio de juegos de mesa y creatividad colectiva que explora distintas formas de interacción. LudoLab no solo propone adaptar juegos tradicionales, sino que invita a crear nuevas dinámicas pensadas especialmente para incluir personas con discapacidad auditiva y visual. Las sesiones se llevan a cabo en la Sala LabCo de la Biblioteca Pública del Deporte ubicada en el CEFE Chapinero, y cuentan con interpretación para personas sordas, en fechas seleccionadas de noviembre y principios de diciembre.

Otra actividad sobresaliente es el taller de introducción a la lengua de señas colombiana (LSC), realizado en la Biblioteca Pública FUGA en colaboración con la Secretaría Distrital de la Mujer. Este espacio está pensado para quienes desean fortalecer sus habilidades de comunicación inclusiva y conocer herramientas que promueven el respeto y entendimiento de la diversidad en la capital. Las sesiones están abiertas para personas con y sin discapacidad y se ofrecen durante varios martes de noviembre.

La creatividad y la inclusión también se evidencian en los talleres de creación de adornos navideños y experiencias de grabado y estampación, realizados en la Biblioteca Pública Lago Timiza y en el PPP Gaitán Cortés, respectivamente. Dirigidas tanto a personas sordas como oyentes, estas actividades fomentan la construcción de amistades, el desarrollo de nuevas técnicas manuales y el encuentro entre imágenes, palabras e historias personales. En ambos casos, se garantiza el acompañamiento de intérpretes en lengua de señas colombiana para que nadie quede por fuera de la experiencia cultural.

Así, BibloRed reafirma su compromiso de servir como espacio de encuentro y aprendizaje sin distinciones, ofreciendo opciones gratuitas y adaptadas para fortalecer la participación ciudadana en la vida cultural de Bogotá.

¿Cuáles son las actividades inclusivas que ofrece BibloRed en Bogotá en noviembre de 2026?

BibloRed, según el portal de la Alcaldía de Bogotá, presenta una variada agenda con talleres de braille, alfabetización digital, actividades creativas como LudoLab, talleres de lengua de señas colombiana y sesiones de grabado y manualidades, todas pensadas para públicos diversos e inclusivos y disponibles sin costo.

¿Qué es la lengua de señas colombiana (LSC) y por qué es importante en estos talleres?

La lengua de señas colombiana (LSC) es un sistema de comunicación visual-gestual usado por la comunidad sorda en Colombia. Su inclusión en los talleres de BibloRed permite que personas sordas y oyentes compartan y aprendan en igualdad de condiciones, promoviendo una cultura más accesible y respetuosa de la diversidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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