Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá invita a toda la ciudadanía a participar en la jornada de vacunación que se llevará a cabo el viernes 6 de noviembre de 2026. Para acceder a este servicio, usted debe llevar su documento de identidad y acercarse a cualquiera de los puntos de vacunación habilitados en la capital, donde podrá iniciar, continuar o completar el esquema de vacunación correspondiente. Según la información publicada por la propia Secretaría, la campaña tiene como objetivo prevenir enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria y hepatitis B, entre otras. De hecho, en esta jornada también estará disponible la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), la cual está orientada a niñas y niños entre los 9 y 17 años.

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De acuerdo con los datos proporcionados por Bogotá.gov.co, los puntos de vacunación abrirán a partir de las 8:00 a. m. La ciudad dispone de múltiples espacios distribuidos en centros comerciales, parques, plazas, colegios y otras zonas de alta afluencia, así como de más de 200 puntos fijos ubicados en centros de salud e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). De esta manera, se busca garantizar el acceso oportuno a los servicios de inmunización. Los sitios específicos se actualizan todos los días en las redes sociales oficiales y pueden consultarse en el enlace publicado por Salud Capital.

La vacunación contra la fiebre amarilla, particularmente dirigida a gestantes y adultos mayores de 60 años, se ofrece únicamente en puntos de atención autorizados. Según la Secretaría Distrital de Salud, estos sitios cuentan con valoración médica y acompañamiento especializado, lo que permite garantizar la seguridad en la aplicación de esta vacuna a poblaciones priorizadas. Las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB, conocidas comúnmente como EPS) también publican periódicamente los puntos específicos donde se puede acceder a la vacuna contra la fiebre amarilla, siempre bajo recomendación y supervisión médica.

Si usted desea encontrar el punto de vacunación más cercano, puede acceder al portal Mapas Bogotá, activar el buscador, escribir la palabra ‘vacunación’, seleccionar la opción de instituciones prestadoras de salud con servicio de vacunación y navegar para tomar nota de la dirección, el horario y otros datos clave. Es indispensable llevar el documento de identidad para recibir la vacuna.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los puntos de vacunación habilitados en Bogotá para noviembre de 2026?

Según la Secretaría Distrital de Salud, Bogotá cuenta con más de 200 puntos de vacunación distribuidos en centros de salud, establecimientos educativos y otros espacios públicos, los cuales estarán abiertos desde las 8:00 a. m. este viernes 6 de noviembre de 2026. Los detalles y actualizaciones de estos puntos pueden consultarse en el enlace oficial de la Secretaría y en sus redes sociales, además del portal Mapas Bogotá, que ayuda a ubicar el sitio más cercano a su domicilio.

¿A quiénes está dirigida la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en Bogotá?

Durante la jornada de vacunación organizada por la Secretaría Distrital de Salud, la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) está destinada específicamente a niñas y niños de 9 a 17 años. La aplicación busca proteger a esta población frente al virus, considerado de alto riesgo para la salud, de acuerdo con la información oficial publicada por la administración distrital.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.