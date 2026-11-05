Por: Portal Bogotá

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Experimentar, aprender y construir colectivamente serán las premisas fundamentales en la franja "Capacidades diversas: Entre cuadros", un taller gratuito que hará parte de la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. Según la información suministrada, esta propuesta es liderada por la Biblioteca Especializada en Cine y Medios Audiovisuales (BECMA) de la Cinemateca de Bogotá y la Gerencia de Artes Audiovisuales del Instituto Distrital de las Artes (IDARTES), y se desarrollará todos los jueves entre el 5 de noviembre y el 3 de diciembre de 2026, en un horario de 10:00 a. m. a 1:00 p. m. El acceso será libre hasta completar el aforo, lo que asegura la posibilidad de participación para todas las personas interesadas.

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El taller está diseñado específicamente para que personas con y sin capacidades diversas puedan sumergirse en el universo de la experimentación audiovisual, utilizando estrategias participativas e inclusivas. De acuerdo con la convocatoria publicada, allí los asistentes descubrirán cómo sus propios gestos, movimientos y rostros pueden convertirse en materia prima para la creación de animaciones, por medio de la técnica de animación cuadro a cuadro.

Uno de los aspectos más destacados será el proceso creativo, donde se invita a mezclar música, sonidos, collage e intervenciones de fotogramas, planteando la creación colectiva de una pieza audiovisual única. Esta, a su vez, se concibe como una obra accesible que podrá ser percibida a través de diferentes sentidos: vista, oído e incluso el tacto, al permitir recorridos con las manos. Se trata de un laboratorio que fomenta la inclusión, la colaboración y las posibilidades de transformar una misma producción por diversos medios, haciendo que cada participante aporte desde su perspectiva y experiencia.

La convocatoria está abierta a personas con capacidades diversas cognitivas, a quienes son ciegos o tienen baja visión, estudiantes y al público general que tenga interés en la animación. Entre los mediadores y facilitadores seleccionados por la Cinemateca de Bogotá, se destacan Ivonne Espíndola, diseñadora industrial y animadora 3D; Pedro Carranza Córdoba, especialista en dirección y producción de cine; Albert Núñez, profesor y estudiante de artes visuales; y Catalina Serna, antropóloga con amplia trayectoria en curaduría y mediación audiovisual con comunidades diversas.

De acuerdo con lo comunicado por la Cinemateca y el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES), la participación en este taller pretende abrir nuevas posibilidades de experimentación y reconocimiento de identidades, explorando cómo el arte audiovisual puede ser una herramienta para la inclusión real.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes pueden participar en el taller 'Capacidades diversas: Entre cuadros' de la Cinemateca de Bogotá?

En el taller pueden participar personas con capacidades diversas cognitivas, personas ciegas o con baja visión, estudiantes y cualquier persona interesada en explorar el mundo de la animación y la experimentación audiovisual. Según la Cinemateca de Bogotá y el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES), la convocatoria fue concebida para ser incluyente y accesible, abriendo el espacio tanto a quienes tienen experiencia como a quienes se inician en estos campos.

¿Qué significa la animación cuadro a cuadro y cómo se aplica en el taller?

La animación cuadro a cuadro es una técnica que consiste en crear movimiento a partir de imágenes fijas sucesivas, generando la ilusión de movimiento al proyectarlas en secuencia. En este taller, los y las participantes emplearán sus propios gestos, movimientos y rostros como base para desarrollar piezas audiovisuales, integrando técnicas como el collage, intervención de fotogramas y sumando elementos sonoros y táctiles, en un ejercicio colectivo e inclusivo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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