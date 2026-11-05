Por: Portal Bogotá

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Durante noviembre de 2026, Bogotá se consolida como escenario para la diversidad artística gracias a la programación de los Escenarios Móviles del Instituto Distrital de las Artes (Idartes). Según Idartes, la oferta cultural gratuita está especialmente dirigida a públicos de todas las edades en localidades como Engativá, Chapinero y Tunjuelito, reafirmando el acceso libre y democrático al arte en la capital.

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El mes inicia con el primer Festival Carranguero de Bogotá, una apuesta que se vivirá el sábado 7 de noviembre en el Parque San Andrés, Engativá, en el Escenario Móvil María Mercedes Carranza. Tal como informa Idartes, la programación estará marcada por agrupaciones emblemáticas como El Son del Frailejón, Monte Violeta, Pulido Son y Rumbambuquiando. El evento acogerá también a Los Fiesteros de Boyacá, quienes serán los invitados especiales y contribuirán a resaltar la riqueza musical campesina del altiplano cundiboyacense. Todo esto se plantea como un espacio de encuentro para familias y amantes de la música tradicional, quienes podrán acercarse a nuevas propuestas de carranga sin ningún costo.

El 14 de noviembre, la Plaza de Lourdes será el epicentro de los géneros alternativos con el Tríptico ska, punk y metal, iniciativa que reúne las particularidades del ska (estilo musical festivo), el punk (conocido por su carga contestataria) y el metal, símbolo de potencia en la música. Idartes destaca la participación de bandas como Zinfinura, La Silueta de México y Okinawa Bullets de Bogotá, representando la vitalidad de las escenas independientes en la ciudad.

En la tercera semana, el sábado 21 de noviembre, el foco estará sobre la salsa. La Plazoleta externa del Centro Comercial Ciudad Tunal acogerá el Caleidoscopio Sonoro, con la presencia de la Orquesta Tropical de la Universidad Católica de Colombia y Super Ram, ambos seleccionados en las Becas de Circulación Artística de Salsa al Parque. Según Idartes, estas agrupaciones compartirán con el público repertorios del Caribe latinoamericano, exaltando la herencia afrolatinoamericana.

El ciclo culmina el domingo 29 de noviembre, frente al Jardín Botánico, con Tablas al Aire, una jornada que pone la danza contemporánea y otras formas coreográficas como protagonistas del espacio público, llevando a la ciudadanía diferentes miradas sobre el movimiento y su relación con el territorio. Todo esto, de acuerdo con Idartes, refleja un compromiso decidido por hacer del arte un derecho abierto, garantizando su presencia en los espacios cotidianos de Bogotá.

Puede consultar detalles sobre artistas y fechas, así como otras actividades, en el portal de Idartes.

¿Cuáles son los eventos culturales gratuitos programados por Idartes en Bogotá para noviembre de 2026?

De acuerdo con el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), en noviembre de 2026 Bogotá contará con eventos gratuitos como el Festival Carranguero, el concierto Tríptico ska, punk y metal, el Caleidoscopio Sonoro de salsa y la jornada Tablas al Aire de danza contemporánea, llevando diversidad artística a diferentes localidades de la ciudad.

¿Qué es la carranga y cómo se integra en la programación cultural de Bogotá?

La carranga es una expresión musical originaria del altiplano cundiboyacense, caracterizada por su raíz campesina y su sentido festivo. Según Idartes, este género se integra a la programación cultural de Bogotá a través del Festival Carranguero, que reúne agrupaciones tradicionales y contemporáneas para resaltar la riqueza y vigencia de esta tradición en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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