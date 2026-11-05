Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Las emisoras comunitarias de Tierralta, en Córdoba; Agustín Codazzi, en Cesar; Buenaventura, en Valle del Cauca; y Riosucio, en Chocó, regresaron a sus transmisiones el 29 de octubre, luego de una suspensión temporal originada por procesos relacionados con la actualización de sus licencias de operación. Este retorno representa una noticia relevante para los habitantes de estos municipios, especialmente porque, según información de RTVC, la salida del aire había generado preocupación en las comunidades que dependen de estas emisoras para mantenerse informadas y promover la participación local.

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De acuerdo con RTVC, las estaciones enfrentaron una suspensión luego de una revisión jurídica, técnica y operativa realizada por la nueva administración. En esa evaluación se identificaron trámites pendientes ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) que resultaban fundamentales para garantizar la operación legal de los medios. MinTIC indicó que la prestación del servicio debía mantenerse en regla, por lo que fue imprescindible resolver esas gestiones antes de reanudar las transmisiones.

El contexto de estas emisoras tiene un trasfondo relevante. Según RTVC, están incluidas entre las 20 emisoras que fueron previstas en el Acuerdo de Paz de 2016, cuyo objetivo era llevar radio pública a zonas especialmente afectadas por el conflicto armado. Estos medios no solo cumplen una función informativa, sino que son canales clave para fomentar la reconciliación, el diálogo y la participación ciudadana en regiones históricamente marcadas por la violencia.

La controversia aumentó cuando, en septiembre de 2026, RTVC comunicó que estas cuatro emisoras debían suspender emisiones porque comenzaban a operar en 2024 sin concluir el proceso de concesión necesario. La gerente de RTVC, Ángela María Mora, sostuvo que la decisión buscaba evitar la operación sin los permisos correspondientes, y aclaró que la suspensión sería temporal, en lo que se solucionaban los asuntos jurídicos y administrativos señalados por MinTIC.

Mientras tanto, las otras 16 emisoras del mismo proyecto retomaron sus emisiones el 7 de septiembre bajo la denominación Emisoras de la Reconciliación. Las estaciones de Tierralta, Agustín Codazzi, Buenaventura y Riosucio, por su parte, permanecieron fuera del aire hasta que se normalizó su situación jurídica y operativa. Finalmente, con el restablecimiento del servicio, RTVC reafirmó su compromiso de mantener la legalidad y calidad técnica de su red, permitiendo así que las comunidades recuperen un espacio fundamental para la información y el diálogo local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las razones para la suspensión de las emisoras comunitarias en Tierralta, Agustín Codazzi, Buenaventura y Riosucio?

La suspensión de las emisoras comunitarias en estos cuatro municipios ocurrió porque, tras una revisión realizada por RTVC, se determinó que las estaciones habían iniciado operaciones en 2024 sin finalizar el trámite de concesión requerido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). Esta situación obligó a pausar temporalmente sus transmisiones hasta que se completaran los procedimientos legales y administrativos establecidos.

¿Qué importancia tienen las emisoras comunitarias incluidas en el Acuerdo de Paz de 2016?

Las emisoras comunitarias mencionadas forman parte de un grupo de 20 estaciones establecidas en el Acuerdo de Paz de 2016, con el objetivo de brindar radio pública en territorios afectados por el conflicto armado. Su papel es fundamental porque promueven la participación ciudadana, difunden información relevante a nivel local y contribuyen a los esfuerzos de reconciliación en regiones históricamente golpeadas por la violencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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