Por: El Espectador

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El sistema de medios públicos de Colombia, que celebra 22 años de existencia, adopta de nuevo el nombre RTVC, después de que, durante la administración de Gustavo Petro, su denominación cambiara temporalmente a Inravisión en abril de este año. Así lo anunció el presidente Abelardo de la Espriella en un evento especial realizado con motivo del aniversario del medio. Según declaraciones destacadas por El Espectador, De la Espriella insistió en que este regreso a la denominación RTVC no es solo un cambio de nombre, sino el “comienzo de una nueva y distinta etapa” para la televisión pública nacional. “Bienvenida de nuevo, RTVC; bienvenida, la señal de la patria, porque lo que hizo historia merece volver”, resaltó el presidente durante su discurso.

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Durante la celebración, el mandatario abordó también el papel de los medios estatales en la sociedad, así como las temáticas de “wokeismo” e ideología de género, reafirmando que, bajo su administración, los medios públicos “no estarán al servicio del wokismo ni de ninguna agenda que pretenda convertir en la realidad de los colombianos el pensamiento de un grupo determinado”. Además, enfatizó que “no vamos a permitir que la ideología de género se inocule a nuestros jóvenes y a nuestros niños a través de la televisión pública”, de acuerdo con su intervención recogida por El Espectador.

El evento sirvió igualmente para denunciar presuntas irregularidades en la gestión anterior. De la Espriella se refirió a una revisión de 1.051 contratos que superan los 100.000 millones de pesos, específicamente señalando que 87 de esos contratos fueron firmados en solo dos días, el 6 y 7 de agosto, poco antes de finalizar la administración previa, a la que llamó “régimen corrupto”. Uno de los casos señalados es el de una unidad móvil adquirida por 11.924 millones de pesos, en la que, según el presidente, se encontraron fallas técnicas, sobrecostos de más de dos mil millones y falta de equipos esenciales. Por esta razón, solicitó a la Fiscalía y a organismos de control que revisen a fondo el caso.

En cuanto a la renovación de la programación, el presidente aseguró que habrá más énfasis en la producción nacional, el deporte y la memoria histórica, con una apuesta especial para la niñez y juventud a través de Señal Memoria. Además, RTVCPlay se consolidará como el hogar gratuito del cine colombiano y Radiónica buscará proyectar nuevos talentos musicales, mientras que la Radio Nacional y el Canal Institucional tendrán mayor presencia regional y acceso a derechos y servicios para los ciudadanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué RTVC modificó su nombre y qué significa este cambio para los medios públicos en Colombia?

El cambio de nombre de RTVC a Inravisión y su reciente reversión a RTVC simboliza un regreso a una identidad históricamente reconocida para los medios públicos colombianos. Según anunció el presidente Abelardo de la Espriella en declaraciones recogidas por El Espectador, se busca que esta decisión marque un nuevo rumbo, en el que se preserva la memoria y la relevancia del sistema de medios públicos para la sociedad.

¿Qué es el “wokeismo” y por qué es relevante en el discurso sobre la televisión pública en Colombia?

En el discurso del presidente durante la conmemoración de los 22 años de RTVC, se refirió al "wokeismo" para advertir contra la adopción de determinadas agendas sociales en la televisión estatal. El término suele emplearse para describir una sensibilidad hacia temas sociales y de justicia, y fue mencionado para recalcar que los medios públicos no promoverán pensamientos de grupos específicos, según informó El Espectador.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.