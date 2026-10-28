Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella presentó una serie de anuncios enfocados en mejorar la movilidad, la vivienda, la salud, la educación y el medioambiente en Bogotá, en paralelo a los compromisos adquiridos en el primer Consejo de Seguridad conjunto entre la Nación y el Distrito. De acuerdo con El Espectador, en materia de transporte, el gobierno nacional respaldará la extensión de la Línea 1 del Metro de Bogotá y su conexión con la avenida 68 y la calle 100. El Distrito tiene proyectado avanzar en la contratación de estas obras el próximo año, con el acompañamiento del gobierno central.

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Otro de los anuncios clave fue la financiación de los estudios para la Línea 4 del Metro, que busca llevar el sistema de transporte masivo desde la calle 100 hasta la calle 245, lo que ampliaría significativamente la cobertura en el norte de la ciudad. Además, se incluyó la avenida Suba-Cota como proyecto estratégico en el Plan Nacional de Desarrollo. Esta vía requiere la participación financiera de Bogotá, Cota y el Gobierno Nacional, y actualmente se están finalizando los estudios y trámites ambientales requeridos, según explicó la administración distrital.

En lo referente al sistema de transporte público, el alcalde Carlos Fernando Galán manifestó el respaldo gubernamental a la incorporación de una nueva flota eléctrica, con el objetivo de evitar que el costo de los buses recaiga en los usuarios. Se estima que se incorporarán 2.471 buses eléctricos, dentro del propósito de avanzar hacia un transporte limpio y sostenible.

Durante la presentación ante el Congreso, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, informó sobre cambios presupuestales para el sector eléctrico y la reconstrucción de zonas afectadas por un terremoto, los cuales involucrarían la reprogramación de recursos inicialmente asignados a proyectos de transporte público como la Línea 1 del Metro y la troncal de la calle 13. Sin embargo, el alcalde Galán aclaró que se trata de una decisión heredada del Gobierno anterior y que la ejecución de estas obras no está en riesgo.

En salud, se anunció la financiación de la dotación del hospital La Victoria, la recuperación del complejo San Juan de Dios y apoyo al proyecto BogotáBio, enfocado en soluciones biotecnológicas para emergencias sanitarias. En vivienda, se revisarán los casos de mejoramiento pendientes desde 2023. En educación, el SENA certificará a más de 18.000 personas y se revisará el presupuesto para el programa de alimentación escolar (PAE) para 2027.

El Espectador también destaca la aprobación de una donación por parte del Fondo Verde para el Clima de las Naciones Unidas (ONU), con más de COP 1450.000 millones destinados a la protección y restauración de fuentes hídricas y sistemas de páramos. Este proyecto prioriza la vinculación de más de 650 familias campesinas que ejecutarán acciones de conservación y restauración, a través de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) en 12 microcuencas estratégicas para el abastecimiento de agua de Bogotá.

Cada mes, la Nación y el Distrito realizarán Consejos de Seguridad para monitorear los avances tanto en seguridad como en la agenda social y ambiental, evidenciando el compromiso integral con la calidad de vida en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué implica la extensión de la Línea 1 del Metro de Bogotá para la movilidad en la ciudad?

La extensión de la Línea 1 del Metro de Bogotá, anunciada por el presidente Abelardo de la Espriella y explicada por el Distrito, permitirá conectar zonas claves de la ciudad a través de la avenida 68 y la calle 100. Esta ampliación, sumada a los estudios para la Línea 4, aumentará la cobertura del sistema de transporte masivo, facilitando el desplazamiento y descongestionando vías principales, lo que contribuiría a mejorar la calidad de vida de los habitantes.

¿Cómo funcionarán los Pagos por Servicios Ambientales (PSA) para la restauración de páramos y bosques en Bogotá?

De acuerdo con El Espectador, los Pagos por Servicios Ambientales (PSA) son incentivos económicos dirigidos a campesinos vinculados en proyectos de conservación y restauración de áreas como páramos y bosques altoandinos. Con la donación aprobada por el Fondo Verde para el Clima de la ONU, más de 650 familias recibirán estos pagos a cambio de preservar 4.800 hectáreas y restaurar 2.000 hectáreas, beneficiando tanto al ecosistema como a las comunidades locales.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.