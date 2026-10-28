Por: El Espectador

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En el barrio Hayuelos, ubicado en la localidad de Fontibón, se presentó un robo que fue captado por cámaras de seguridad. El episodio se registró el 26 de octubre a las 11:47 de la mañana, cuando el propietario de una motocicleta marca Bajaj, modelo 2026 y placa GII94I, ingresó al parqueadero de un centro comercial y estacionó su vehículo. El video muestra cómo, en apenas tres minutos, aparece un delincuente vestido con chaqueta gris y casco, quien, tras observar la zona, se acerca sigilosamente a la motocicleta. Sin perder tiempo, el hombre logra forzar el encendido del vehículo con una llave especial y lo pone en marcha. Segundo después, huye rápidamente del lugar, acompañado de un cómplice que, según la información contenida en la grabación, lo ayudaba cumpliendo labores de vigilancia en la escena.

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La víctima de este robo ya presentó la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, aportando la grabación del hurto como elemento probatorio. Según los detalles relatados por el propietario, fue clara la participación de los dos implicados, uno de ellos cumpliendo el papel de 'campanero'—término utilizado para referirse a la persona que alerta sobre la presencia de testigos o autoridades mientras se comete el delito.

De acuerdo con cifras compartidas por la Policía Nacional y citadas en el artículo, entre el 1 de enero y el 14 de octubre de este año, en Bogotá se han denunciado un total de 3.535 hurtos de motocicletas. Este número refleja una disminución del 5 % en las denuncias comparado con el mismo periodo del año anterior. Sobre la modalidad de estos robos, los datos oficiales precisan que en el 47 % de los casos no se emplearon armas, mientras que el 40 % se ejecutaron utilizando una llave maestra, herramienta diseñada para abrir o encender cerraduras sin las llaves originales. Por último, el 10 % de los hurtos se cometieron con arma de fuego.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el robo de la motocicleta Bajaj modelo 2026 en Hayuelos?

El hurto tuvo lugar en un parqueadero de un centro comercial en Hayuelos, Fontibón, donde cámaras de seguridad registraron a un delincuente forzando el encendido de una moto Bajaj modelo 2026 apenas tres minutos después de que su dueño la estacionara. El autor material, usando chaqueta gris y casco para ocultar su rostro, huyó rápidamente junto a un cómplice que actuaba como campanero.

¿Cuántos robos de motocicletas se han denunciado en Bogotá en lo que va del año?

Según la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 14 de octubre del presente año, se han reportado 3.535 hurtos de motocicletas en Bogotá, lo que representa una reducción del 5 % en comparación con el año anterior durante el mismo periodo. Estos datos muestran que la mayoría de robos ocurrieron sin violencia directa y con el uso de llaves maestras.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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