Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá adelanta labores significativas para renovar sus espacios públicos y vías, lo cual impacta directamente en la calidad de vida de la ciudadanía. De acuerdo con el portal ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la Alcaldía Local de Kennedy, por medio del Fondo de Desarrollo Local (FDLK), ha priorizado intervenciones en el sector de Las Luces. Estas acciones integrales incluyen el mejoramiento de infraestructura vial, adecuación de áreas recreativas y la ejecución de operativos de inspección, vigilancia y control, todas ellas encaminadas a optimizar el entorno urbano y resguardar el bienestar de los pobladores.

Sigue a PULZO en Discover

Uno de los principales avances informados es la recuperación de la carrera 77 H, en el tramo comprendido entre la calle 51A sur y la calle 52A sur. Este proyecto está siendo ejecutado con recursos y maquinaria propia del FDLK. Además, se destaca la intervención en el parque Las Luces-Villarrica, donde se instalaron pisos de caucho en las zonas de juegos infantiles y se adecuó la baranda perimetral, acciones que demandaron una inversión cercana a 98 millones de pesos, según lo publicado en ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

El impacto de estas obras es resaltado por el alcalde local encargado, Javier Prieto Tristancho, quien declaró: “Estamos muy felices, porque hoy estamos entregando una vía que la comunidad de Las Luces, Villa Rica y Catalina II, estaban pidiendo hace más de 30 años acá en la localidad de Kennedy. Más de 500 millones de pesos invertidos entre material y mano de obra y con la maquinaria propia de la Alcaldía Local, hicimos este fresado estabilizado en donde intervinimos más de 800 metros cuadrados de vía, con los bordillos y con toda la capacidad de soportar el peso generado por el tráfico que genera esta importante vía. En este punto literalmente teníamos un tierrero y un punto crítico de basuras que eliminamos gracias a toda la acción conjunta con gran parte de las entidades de esta Administración del Alcalde Carlos Fernando Galán.”

A estas obras físicas se suman esfuerzos de Inspección, Vigilancia y Control ejecutados durante el 2026 por el equipo jurídico-policivo del FDLK. Estas acciones buscan contribuir a la recuperación del espacio público, gestionar la problemática de los residuos y embellecer el entorno barrial. Así, la Alcaldía Local reafirma su compromiso de articular recursos y gestiones para responder oportunamente a las necesidades de la comunidad mediante intervenciones que refuercen la infraestructura y fomenten mejores condiciones de vida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles han sido las intervenciones más relevantes en el sector de Las Luces según la Alcaldía Local de Kennedy?

Las intervenciones más destacadas en el sector de Las Luces, de acuerdo con la información de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, incluyen la recuperación de la carrera 77 H, el mejoramiento del parque Las Luces-Villarrica con equipamiento para juegos infantiles y barandas, y los operativos de inspección, vigilancia y control ejecutados por el FDLK para promover la limpieza y seguridad del entorno.

¿Qué es el Fondo de Desarrollo Local (FDLK) y qué tipo de acciones realiza en Bogotá?

El Fondo de Desarrollo Local (FDLK) es una entidad de la Alcaldía Local de Kennedy que se encarga de ejecutar acciones de infraestructura, recuperación de espacios públicos y operativos de control en sectores específicos de Bogotá. Según la fuente, sus intervenciones incluyen la utilización de recursos y maquinaria propia para mejorar tanto vías principales como instalaciones recreativas, además de promover actividades para mantener y embellecer los espacios urbanos habitados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z