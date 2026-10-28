Por: El Espectador

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El racionamiento de agua que experimentó Bogotá hace dos años puso de manifiesto la imperiosa necesidad de centrar esfuerzos en la restauración y cuidado de los ecosistemas donde se originan los recursos hídricos. Esta problemática llevó a la aprobación de una importante donación por parte del Fondo Verde para el Clima de las Naciones Unidas, que entregará COP 1.450.000 millones para impulsar iniciativas que buscan proteger el agua en Bogotá y su región, según lo indicó el alcalde Carlos Fernando Galán. Se trata de una de las transferencias más significativas destinadas a temas ambientales para una urbe y su entorno, lo que resalta la gravedad del desafío y la magnitud del esfuerzo requerido.

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El capital internacional será complementado con recursos públicos y privados provenientes de aliados locales, incluyendo la Gobernación de Cundinamarca, alcanzando un fondo total de COP 244.000 millones. Esta suma financiará el programa “Construyendo Resiliencia Hídrica en Bogotá y la Región”, diseñado en 2024 por la Alcaldía junto a la organización no gubernamental Conservación Internacional. De acuerdo con estas entidades, la intervención se focalizará en acciones dentro de 12 microcuencas consideradas prioritarias, entre las que se encuentran Tunjuelo, Guandoque, Villapinzón y Tominé. También se intervendrán sistemas de páramos como Sumapaz, Chingaza, Guacheneque y Guerrero, que abastecen los embalses del sistema hídrico de Bogotá y más de 40 acueductos comunitarios y rurales.

Adriana Soto, secretaria de Ambiente, aseguró que el aporte internacional reviste especial importancia frente al crecimiento de los retos asociados al cambio climático. “Es la donación más grande que ha hecho este fondo a una ciudad-región para apoyar soluciones basadas en la naturaleza”, destacó Soto. Además, explicó que la función de los ecosistemas es esencial, ya que retienen el agua de la lluvia y la liberan gradualmente, lo que permite mayor capacidad de adaptación frente a los cambios del clima y garantiza el abastecimiento para cerca de 10 millones de personas.

Un componente clave del proyecto es el papel de los campesinos, quienes recibirán Pagos por Servicios Ambientales (PSA) como reconocimiento a su labor en la conservación y restauración ecológica de 4.800 hectáreas, restaurando directamente al menos 2.000 hectáreas de páramo y bosque altoandino deteriorados. Asimismo, 1.200 familias productoras serán acompañadas en el cambio hacia prácticas agrícolas sostenibles, protegiendo así 2.400 hectáreas adicionales, además de fortalecer la operación de 40 acueductos rurales y mejorar el acceso al mercado de 30 asociaciones. La meta propuesta para diciembre de 2027 es duplicar la cobertura de áreas protegidas mediante acuerdos de conservación, llegando a 12.000 hectáreas, con el impacto medido a través del aumento de caudales en cuencas y la mejora de la calidad del agua. Finalmente, la secretaria Soto enfatizó que el Distrito buscará garantizar la continuidad del programa mediante recursos propios que la ley obliga a invertir en la adquisición y protección de áreas estratégicas para los recursos hídricos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el programa “Construyendo Resiliencia Hídrica en Bogotá y la Región” y cómo funciona?

Este programa es una iniciativa liderada por la Alcaldía de Bogotá, en alianza con la ONG Conservación Internacional, que utilizará tanto recursos internacionales como locales para desarrollar acciones de conservación y restauración en microcuencas y páramos clave para el abastecimiento de agua en la ciudad y sus alrededores. Incluye la participación directa de comunidades campesinas a través de Pagos por Servicios Ambientales, acompañamiento a pequeños productores rurales y medición técnica del impacto hídrico alcanzado, de acuerdo con información de la Alcaldía y la Secretaría de Ambiente citada en El Espectador.

¿Por qué los campesinos tienen un papel central en la conservación del agua en Bogotá?

En la estrategia respaldada por la donación del Fondo Verde para el Clima de las Naciones Unidas, los campesinos son fundamentales porque se encargan de restaurar y conservar áreas críticas para el recurso hídrico. Más de 650 familias se vincularán formalmente a la protección y recuperación de miles de hectáreas, recibiendo reconocimiento económico por su labor esencial en la protección ecológica, según datos de la Secretaría de Ambiente.

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