Por: Portal Bogotá

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Este jueves 29 de octubre de 2026, diversos barrios de Bogotá y de los municipios de Soacha, Mosquera, Funza y Chía, ubicados en el departamento de Cundinamarca, experimentan cortes de luz, como parte de una serie de intervenciones a cargo de Enel Colombia. De acuerdo con la información oficial consultada, el objetivo de estas suspensiones programadas es realizar labores de mantenimiento y mejoras en las redes de suministro de energía, fundamentales para garantizar la calidad y continuidad del servicio a los ciudadanos.

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En Bogotá, la medida afecta a varias localidades, entre ellas Chapinero, en donde se establece que los barrios Marly y Sucre estarán sin servicio en horarios nocturnos, mientras que en la vereda El Verjón y el sector Hoya Teusacá el corte se prolonga desde la mañana hasta la tarde. En Ciudad Bolívar, el barrio San Rafael tendrá una suspensión en horas de la tarde. Otras localidades como Engativá, Fontibón, Kennedy, San Cristóbal, Suba, Teusaquillo, Tunjuelito, Usaquén y Usme también figuran en la lista, cada una con horarios y zonas específicas que van desde primeras horas del día hasta la noche.

Por su parte, en los municipios aledaños de Soacha, Mosquera, Funza y Chía, los trabajos de Enel Colombia se concentran en sectores como Quintas de Santa Ana, veredas como El Hato y Cacique, así como en zonas rurales de Tiquiza, Yerbabuena y Fagua. Los horarios varían según el municipio, pero en la mayoría de los casos los trabajos se extienden durante buena parte del día.

Enel Colombia ha hecho especial énfasis en la importancia de que los usuarios tomen precauciones durante estos cortes de energía. Entre las principales recomendaciones, la empresa sugiere desconectar los electrodomésticos durante la intervención para prevenir daños por fluctuaciones eléctricas y organizar las actividades diarias considerando los horarios del corte. Además, Enel Colombia recomienda evitar abrir la nevera repetidamente para conservar los alimentos y permitir el ingreso a las instalaciones del personal técnico autorizado, verificando siempre su identidad para mayor seguridad, para lo cual sugiere hacer uso del contacto telefónico dispuesto en Bogotá y Cundinamarca.

La programación y comunicación anticipada de estos cortes de luz busca reducir las molestias para la ciudadanía, priorizando la integridad tanto de las personas como de los equipos eléctricos domésticos, en el contexto de la modernización y el mantenimiento constante de las redes energéticas de la capital y sus alrededores. La información aquí expuesta proviene de canales oficiales del Gobierno de Bogotá y de Enel Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios y municipios afectados por los cortes de luz en Bogotá y Cundinamarca el 29 de octubre de 2026?

En la fecha mencionada, barrios de localidades bogotanas como Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy, San Cristóbal, Suba, Teusaquillo, Tunjuelito, Usaquén y Usme enfrentarán cortes en horarios determinados. A nivel regional, los municipios de Soacha, Mosquera, Funza y Chía en Cundinamarca también se verán afectados en sectores específicos, conforme a la información publicada por el Gobierno de Bogotá y Enel Colombia.

¿Qué recomendaciones dio Enel Colombia para enfrentar los cortes de energía programados?

La empresa Enel Colombia aconseja a los usuarios desconectar los electrodomésticos antes y durante los cortes, planificar las actividades teniendo en cuenta los horarios de suspensión, evitar abrir innecesariamente la nevera para preservar los alimentos y, en caso de requerir ingreso del personal técnico a las propiedades, verificar su identidad mediante el número telefónico oficial para garantizar que sean empleados autorizados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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