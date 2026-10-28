Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ emprendió un nuevo operativo de recuperación del espacio público, esta vez en el barrio Andalucía II, localizado en la localidad de Bosa. La intervención buscó transformar una calle que había sido ocupada durante un tiempo por llantas usadas, parabrisas, chatarra y automóviles en aparente estado de abandono. Según la información difundida en la página oficial del Distrito, el objetivo central de este tipo de operativos es mejorar la seguridad y las condiciones de convivencia en las comunidades afectadas.

Sigue a PULZO en Discover

La acción de las autoridades fue resultado de la alerta presentada por ciudadanos. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, los reportes de la comunidad motivaron la coordinación de diferentes entidades distritales interesadas en recuperar el uso adecuado de la vía. En la intervención participaron conjuntamente la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Policía de Bogotá, el Gaula de la Policía, la Policía de Tránsito, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la Defensoría del Espacio Público (DADEP), la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y la Alcaldía Local de Bosa.

Como resultado de la jornada de limpieza y retiro, las autoridades informaron que fueron recuperados 688 metros cuadrados de espacio público y se lograron recolectar cerca de siete toneladas de residuos, materiales que se encontraban acumulados en la calle. Igualmente, la Policía de Tránsito, apoyada por grúas, retiró tres vehículos que habían sido abandonados y ocupaban de manera indebida el área intervenida.

La Secretaría Distrital de Seguridad subrayó la importancia de este tipo de operativos para eliminar zonas que, por su estado de abandono u ocupación ilegal, pueden ser aprovechadas para actividades delictivas, como expendio y consumo de sustancias ilegales. La recuperación de estos espacios no solo contribuye a la limpieza urbana, sino también a la reducción de riesgos para los habitantes de la localidad.

Desde la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia se aseguró que los trabajos de recuperación del espacio público continuarán en Bogotá, en colaboración con las diversas entidades. Finalmente, se recordó a la ciudadanía la importancia de seguir denunciando cualquier hecho sospechoso o contrario a la convivencia utilizando la Línea de Emergencias 123, herramienta fundamental para enfrentar el crimen y promover una ciudad más segura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo contribuyen los operativos de recuperación del espacio público a la seguridad en Bogotá?

Estos operativos, impulsados por la Secretaría Distrital de Seguridad y otras entidades, permiten eliminar zonas que pueden ser utilizadas para actividades ilegales, tales como el expendio y consumo de sustancias o la ocupación indebida de bienes públicos. El retiro de residuos y vehículos abandonados ayuda a mejorar el entorno, a la vez que fortalece la tranquilidad y la convivencia entre los habitantes de los barrios afectados.

¿Qué significa la sigla IDU y cuál es su función en intervenciones como las realizadas en Bosa?

IDU corresponde al Instituto de Desarrollo Urbano. En el contexto de las intervenciones mencionadas, su función consiste en coordinar acciones que permitan el aprovechamiento adecuado de los espacios públicos recuperados, así como garantizar su mantenimiento físico y estructural, para beneficio de la comunidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z