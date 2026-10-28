Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Yuly Yaneth Avilés Cornelia, una mujer de 37 años originaria de la vereda La Chamba, en El Guamo, perdió la vida después de sufrir un ataque con arma blanca dentro de su vivienda en el sector de Bosa Porvenir, en Bogotá. Según se informó, la víctima recibió cuatro heridas provocadas por un cuchillo mientras estaba en el interior de su hogar. Avilés Cornelia era madre de tres hijos y desempeñaba funciones como operaria en el sistema de transporte masivo TransMilenio.

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Las versiones iniciales apuntan como presunto responsable a Edwin Murcia, quien era el compañero sentimental de la víctima. Se señala que ambos habían comenzado a convivir hacía apenas unos meses cuando ocurrió el hecho. Tras el ataque, Murcia presuntamente huyó del lugar, lo que ha dificultado su pronta localización por parte de las autoridades. La información sobre este caso ha sido recolectada de acuerdo con los reportes entregados en medios de comunicación y según lo reportado por las autoridades encargadas de las pesquisas.

Tras el lamentable hecho, las autoridades realizaron la inspección técnica y el levantamiento del cuerpo, procediendo con los pasos judiciales correspondientes. La investigación sigue en curso con el fin de esclarecer las circunstancias que rodearon el homicidio y lograr identificar el paradero del presunto agresor. De acuerdo con lo reportado, la muerte de Avilés Cornelia generó profundo rechazo entre los habitantes del departamento del Tolima, pues era reconocida como una persona oriunda de esta región. Hasta el momento, no se ha confirmado si su cuerpo será trasladado al municipio natal para su sepelio.

El entorno familiar de la víctima enfrenta ahora la pérdida de una madre y las incertidumbres sobre lo ocurrido. Los allegados se mantienen a la espera de que las autoridades avancen en las investigaciones, mientras exigen justicia y claridad respecto a los hechos. El caso sigue causando conmoción en la comunidad local y pone en evidencia la preocupación por la seguridad en los entornos familiares y de pareja, según lo reseñado por las fuentes consultadas.

¿Qué se sabe del presunto responsable del homicidio de Yuly Yaneth Avilés Cornelia?

De acuerdo con los reportes disponibles, el señalado como presunto responsable es Edwin Murcia, quien convivía como pareja sentimental de la víctima desde hacía solo unos meses. Tras el ataque, Murcia habría escapado y las autoridades aún trabajan en su localización y en el esclarecimiento de los motivos detrás del crimen.

¿Cuál era la situación familiar de la víctima Yuly Yaneth Avilés Cornelia?

La información indica que Yuly Yaneth Avilés Cornelia era madre de tres niños y trabajaba como operaria de TransMilenio. Sus familiares están a la espera de avances en la investigación para conocer con detalle las circunstancias del caso y aún no se confirma si sus restos serán llevados a su municipio natal para las exequias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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