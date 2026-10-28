El presidente Abelardo de la Espriella ordenó al director de Migración Colombia, José Luis Castañeda, deportar sin dilaciones a los migrantes venezolanos en situación irregular que estén delinquiendo y tengan anotaciones. El anuncio se produjo este miércoles 28 de octubre, después de una reunión con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y su equipo de trabajo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: De la Espriella plantea polémica medida para Bogotá; involucra a militares y menciona a Sumapaz y Usme)

“Vamos a fortalecer todos los días la coordinación entre la nación y el Distrito para atender la situación de los migrantes venezolanos en condición irregular en el marco de la ley”, afirmó el mandatario.

Posteriormente, se refirió directamente a las medidas que busca implementar frente a los extranjeros vinculados con actividades delictivas.

Lee También

“Los que estén delinquiendo y tengan anotaciones los vamos a deportar sin ninguna dilación y es la orden que le he dado al director de Migración Colombia”, manifestó De la Espriella.

De la Espriella ordena deportaciones de migrantes venezolanos en Bogotá

Durante su intervención, el presidente insistió en que el Gobierno nacional reforzará la coordinación con la Alcaldía de Bogotá para atender la situación migratoria y los problemas de seguridad de la capital.

La instrucción, según explicó, está dirigida a quienes se encuentren en situación irregular, estén delinquiendo y tengan anotaciones.

El mandatario también anunció que hará un consejo de seguridad en Bogotá una vez al mes. El objetivo es mantener la coordinación entre el Gobierno nacional y la administración distrital para revisar los problemas de seguridad y las acciones implementadas.

El presidente Abelardo De La Espriella ordenó a Migración Colombia deportar a los migrantes venezolanos que estén en Bogotá en condición irregular que “cometan delitos o tengan anotaciones”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/ilQOY2zLYu — Revista Semana (@RevistaSemana) October 28, 2026

Gobierno anuncia medidas contra el reclutamiento criminal y desde las cárceles

De la Espriella también se refirió a otras acciones que busca impulsar para combatir las estructuras delincuenciales. “Vamos a proteger a nuestros menores frente al reclutamiento criminal y vamos a intensificar los controles en las cárceles para impedir que desde allí se sigan cometiendo crímenes y dando instrucciones”, afirmó.

El presidente planteó así dos frentes adicionales de su estrategia: prevenir que niños y adolescentes sean captados por organizaciones criminales y reforzar los controles penitenciarios para evitar que se coordinen delitos desde los centros de reclusión.

Estas medidas se suman al trabajo conjunto que anunció con la Alcaldía de Bogotá para combatir las redes criminales que operan en la ciudad.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.