El presidente Abelardo De La Espriella informó sobre una operación de seguridad realizada durante la madrugada en Bogotá, denominada Operación Kratos, que dejó 172 personas capturadas y 114 allanamientos.
Según el mandatario, el operativo estuvo dirigido contra estructuras delincuenciales que operan en la capital y contó con la participación de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación.
¡172 CAPTURADOS EN BOGOTÁ! ¡GOLPE CONTUNDENTE CONTRA LA CRIMINALIDAD! 🇨🇴
¡A LOS CRIMINALES NO LOS VAMOS A DEJAR DORMIR TRANQUILOS!Lee También
Las 19 vías de Bogotá por las que los moteros no podrán transitar en Halloween; hay más restricciones "Salga más temprano": Distrito responde a quejas por restricciones a moteros durante Halloween Terror en bus SITP en Bogotá: ladrón habría atracado a más de 10 pasajeros con cuchillo Feminicidio en Bogotá: mujer habría sido asesinada por su pareja durante celebración de cumpleaños
Esta madrugada estuve en Bogotá, acompañando personalmente a nuestra Fuerza Pública en la Operación KRATOS, una ofensiva contra las estructuras… pic.twitter.com/ur2UB16caH
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 28, 2026
Durante los procedimientos fueron incautadas 11 armas de fuego, tres granadas, 72 cartuchos, 34 celulares y tres proveedores.
También se decomisaron 2.270 gramos de marihuana, 130 gramos de cocaína, 2.250 gramos de bazuco y 250 papeletas de tusi.
Un video del operativo dejó un tenso momento cuando uno de los capturados le alzó la voz al presidente. El mandatario fue tajante y lo hizo callar con una frase tajante: “¿Vas a tirar línea, payaso?”.
Las autoridades encontraron además $10,1 millones en efectivo y una motocicleta fue incautada, mientras otra fue recuperada.
De La Espriella destacó que la ofensiva busca afectar no solo a los integrantes de las organizaciones criminales, sino también a sus cabecillas, estructuras y fuentes de financiación.
El presidente aseguró que su Gobierno mantendrá los operativos contra la delincuencia en Bogotá y expresó su respaldo a los integrantes de la Fuerza Pública y la Fiscalía que participaron en la intervención.
El mandatario afirmó que la operación representa un golpe contra la criminalidad y reiteró su compromiso con la seguridad de la capital.
Balance del terremoto, según el presidente
El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO