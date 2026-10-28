El presidente Abelardo De La Espriella informó sobre una operación de seguridad realizada durante la madrugada en Bogotá, denominada Operación Kratos, que dejó 172 personas capturadas y 114 allanamientos.

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Según el mandatario, el operativo estuvo dirigido contra estructuras delincuenciales que operan en la capital y contó con la participación de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación.

Durante los procedimientos fueron incautadas 11 armas de fuego, tres granadas, 72 cartuchos, 34 celulares y tres proveedores.

También se decomisaron 2.270 gramos de marihuana, 130 gramos de cocaína, 2.250 gramos de bazuco y 250 papeletas de tusi.

Un video del operativo dejó un tenso momento cuando uno de los capturados le alzó la voz al presidente. El mandatario fue tajante y lo hizo callar con una frase tajante: “¿Vas a tirar línea, payaso?”.

Las autoridades encontraron además $10,1 millones en efectivo y una motocicleta fue incautada, mientras otra fue recuperada.

De La Espriella destacó que la ofensiva busca afectar no solo a los integrantes de las organizaciones criminales, sino también a sus cabecillas, estructuras y fuentes de financiación.

El presidente aseguró que su Gobierno mantendrá los operativos contra la delincuencia en Bogotá y expresó su respaldo a los integrantes de la Fuerza Pública y la Fiscalía que participaron en la intervención.

El mandatario afirmó que la operación representa un golpe contra la criminalidad y reiteró su compromiso con la seguridad de la capital.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.