Por: Blu Radio

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Desde este martes está disponible en todas la librerías del país el libro ‘Las otras rayas del Tigre’, una obra del periodista Óscar Montes que busca contar la forma de ser y pensar del presidente Abelardo De La Espriella, desde el año 2019 hasta su llegada a la Casa de Nariño.

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El lanzamiento de este libro se realizó en la noche de este martes en el hotel Movich, hacia el norte de la ciudad, donde se realizó un conservatorio liderado por la directora de El Heraldo, Erika Fontalvo, y al que asistieron distintas personalidades políticas del Caribe.

“Es una noche muy especial, muy contento de que haya tenido tan buena acogida este libro ‘Las Otras Rayas del Tigre’, que son las conversaciones que tuve con Abelardo De La Espriella desde el 2019 hasta el 2025 cuando ya fue candidato presidencial. De tal manera que es la recopilación de estas entrevistas en las que se revela una persona auténticamente caribe que hoy rige los destinos de Colombia y con un corazón y una convicción profunda de que las cosas en Colombia se pueden hacer bien”, declaró inicialmente.

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Montes especificó que la obra está disponible en la Librería Nacional y próximamente también se exhibirá en los Supermercados Olimpica del país.

Además, explicó que lo que lo inspiró a escribir este libro fue la “caricaturización que querían hacerle a Abelardo De La Espriella en los círculos de poder de Bogotá. Allí describe lo describían como alguien “fantoche”.

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Sin embargo, en estas líneas se presenta como “alguien que conoce a Colombia, que quiere al país y que está haciendo su mayor esfuerzo para que las cosas salgan bien”.

“Que se animen y lo disfruten, porque realmente es un libro lleno de historias, de anécdotas, de visión de país, de visión Caribe y sobre todo de un modelo de gobernanza en la que que tiene a Barranquilla como modelo nacional”, fue su invitación final.

Hasta este encuentro asistieron personalidades como Fuad Char, líder político de la región Caribe y padre del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char.

“Estará disponible en todas las librerías del país”, declaró desde Barranquilla el periodista Óscar Montes sobre el lanzamiento de su libro ‘Las otras rayas del Tigre’, cuyo protagonista es el presidente Abelardo De La Espriella. #VocesySonidos pic.twitter.com/Fj2hTC6DGr — Blu Caribe (@BLUCaribe) October 28, 2026

En contados minutos iniciará en el norte de Barranquilla el lanzamiento del libro ‘Las otras rayas del Tigre’, escrito por el periodista Óscar Montes. Esta obra agrupa un compilado de entrevistas al presidente De La Espriella, en las que habla sobre su forma de ser y pensar pic.twitter.com/ISCBOKrjMB — Blu Caribe (@BLUCaribe) October 28, 2026

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.