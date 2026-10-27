Por: El Espectador

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El secuestro de una joven de 19 años en Guacarí, municipio del Valle del Cauca, causó conmoción y preocupación entre la ciudadanía, luego de que las cámaras de seguridad de una panadería registraran el momento exacto en que fue raptada. Los hechos ocurrieron este martes, 27 de octubre, cuando varios hombres armados irrumpieron en el establecimiento comercial y, tras intimidar a uno de los empleados, obligaron a la joven a salir y la subieron a una camioneta negra cuyo destino aún es desconocido. De acuerdo con la información publicada por El Espectador, este caso activó de inmediato las alarmas de las autoridades y generó una amplia difusión del video en redes sociales.

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Tras el reporte del secuestro, las fuerzas de seguridad se movilizaron rápidamente. Tanto la Policía Nacional como el Ejército implementaron un operativo para cerrar las principales vías y evitar que los responsables trasladaran a la joven a otros municipios aledaños. Esta acción tuvo como objetivo central dificultar la huida de los secuestradores y facilitar la localización de la víctima en el menor tiempo posible.

La gobernación del Valle del Cauca, encabezada por Dilian Francisca Toro, convocó de urgencia un consejo de seguridad extraordinario para coordinar nuevas acciones y fortalecer la respuesta institucional. Según la comunicación oficial de la gobernadora Toro, a través de sus redes sociales, se ofreció una recompensa de hasta 30 millones de pesos colombianos por cualquier información relevante que permita ubicar la camioneta utilizada en el secuestro, reconstruir su recorrido y finalmente dar con el paradero de la joven. Además, la gobernadora señaló que se están reforzando los controles en las vías terciarias del municipio y el número de agentes patrullando en la zona aumentó, en busca de resultados efectivos.

Para aquellas personas que tengan información sobre este caso, la Gobernación habilitó la línea telefónica 321 3947235 y el número 165, canales a través de los cuales se pueden realizar reportes de manera confidencial. El compromiso de las autoridades del Valle del Cauca busca no solo la liberación pronta y segura de la víctima, sino también enviar un mensaje de rechazo frente a este tipo de delitos en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué acciones adelantaron las autoridades tras el secuestro en Guacarí, Valle del Cauca?

Después de conocerse el secuestro, la Policía Nacional y el Ejército dispusieron un plan de cierre en las principales vías para evitar el movimiento de la joven secuestrada hacia otros municipios. Asimismo, la gobernadora Dilian Francisca Toro lideró un consejo de seguridad extraordinario, incrementó el número de agentes en la zona e implementó controles estrictos en vías terciarias, todo con la finalidad de localizar a la víctima y capturar a los responsables.

¿Cuánto es la recompensa ofrecida por información sobre el secuestro de la joven en Guacarí?

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció una recompensa de hasta 30 millones de pesos colombianos para quienes suministren información que ayude a ubicar la camioneta utilizada en el rapto, reconstruir el recorrido hecho por los secuestradores y encontrar a la joven. Para entregar información, las autoridades habilitaron las líneas 321 3947235 y 165.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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