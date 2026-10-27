El lamentable hecho ocurrió en Fundación (Magdalena), donde dos hermanas de 9 y 13 años fallecieron luego de caer de una motocicleta eléctrica y ser arrolladas por una volqueta. Según el reporte preliminar de la Policía, el accidente se registró en el barrio Paz del Río, y las circunstancias exactas aún son materia de investigación.

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Según informó Noticias RCN, el siniestro ocurrió hacia las 6:05 de la tarde en la calle 3 con carrera 15A. La información inicial indica que las menores se movilizaban en una moto eléctrica de marca Mobulaa, conducida por la hermana mayor, de 13 años.

La hipótesis preliminar apunta a que las niñas habrían perdido el equilibrio mientras avanzaban por la vía. Ambas cayeron sobre la calzada y quedaron en la trayectoria de la volqueta, que terminó arrollándolas. Las autoridades deberán establecer cómo se produjo la caída y las circunstancias que rodearon el accidente.

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Por otra parte, la alcaldesa de Fundación, Magdalena, Luz Helena Andrade, también se pronunció sobre la muerte de las dos menores a través de un comunicado, en el que lamentó lo sucedido y expresó su solidaridad con las familias afectadas.

“Desde la administración municipal expresamos nuestra disposición para brindar acompañamiento y apoyo institucional que esté a nuestro alcance a las familias afectadas”, manifestó la mandataria, quien puso a disposición el respaldo de la Alcaldía ante la tragedia que enluta al municipio.

#Magdalena | Dos niñas de 13 y 7 años murieron tras ser arrrolladas por una volqueta cuando se movilizaban en una moto eléctrica en Fundación, Magdalena. Desde la alcaldía lamentaron lo sucedido. Autoridades realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido. Vía: @gissellcampoaco

https://t.co/woHMRjVE2M — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 28, 2026

¿Qué se sabe del conductor de la volqueta?

El vehículo de carga era conducido por un hombre de 70 años que, según el reporte preliminar de la Policía citado por Noticias RCN, se presentó voluntariamente ante las autoridades después de lo ocurrido.

Tras el accidente, uniformados acordonaron el sector para facilitar las diligencias judiciales y la inspección técnica de los cuerpos. También se adelantó la recolección de elementos probatorios que permitan reconstruir la secuencia de los hechos.

Por ahora, la información disponible corresponde a una primera hipótesis de las autoridades. La investigación deberá esclarecer las circunstancias del siniestro y establecer si existe alguna responsabilidad en lo ocurrido.

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