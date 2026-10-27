Por: Caracol TV

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En la madrugada de este martes, las autoridades reportaron una explosión cerca al Puente Internacional Simón Bolívar, en Cúcuta. Noticias Caracol conoció el video del momento en el que un hombre, que al parecer se disfrazó de habitante de calle, llegó con un costal en el que habrían estado los explosivos, cuya detonación dejó cuatro policías heridos.

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Las autoridades indicaron que el hombre, después de poner los explosivos, escapó por el puente que comunica a Colombia con Venezuela y se fue al país vecino.

Compleja situación de seguridad en Norte de Santander

La explosión dejó una estela de daños, con vidrios rotos, vehículos destruidos y cuatro policías heridos. El hecho ocurrió en medio de una escalada de violencia en Norte de Santander, donde las instalaciones policiales se han convertido en blanco de varios ataques.

Carolina Ujueta, secretaria de Gobierno de Cúcuta, señaló ante los medios que el artefacto correspondía a un “paquete bomba dirigido a la Policía Nacional, que normalmente estaciona en este sector sus vehículos”.

Las autoridades de Norte de Santander mantienen las alertas ante la compleja situación de orden público que enfrenta el departamento. El coronel en retiro George Quintero, secretario de Seguridad de Norte de Santander, afirmó en Noticias Caracol que: “En los 472 kilómetros que tenemos de frontera se puede ver cómo a veces grupos al margen de la ley pasan de un lado a otro, precisamente cuando sienten el asedio de la fuerza pública. Estamos viviendo un momento bastante crítico, tenemos problemáticas. En Catatumbo llevamos más de 21 meses en un enfrentamiento entre el Eln y las disidencias de las Farc”.

Las autoridades de Norte de Santander mantienen las alertas ante la compleja situación de orden público que enfrenta el departamento. El coronel en retiro George Quintero, secretario de Seguridad de Norte de Santander, afirmó en Noticias Caracol que “en los 472 kilómetros que tenemos de frontera se puede ver cómo a veces grupos al margen de la ley pasan de un lado a otro, precisamente cuando sienten el asedio de la fuerza pública. Estamos viviendo un momento bastante crítico, tenemos problemáticas. En Catatumbo llevamos más de 21 meses en un enfrentamiento entre el Eln y las disidencias de las Farc”.

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A este panorama se suma el conflicto armado que persiste en el Catatumbo, donde el Eln y las disidencias de las Farc mantienen una disputa por el control del territorio. De cara a las elecciones regionales, la Misión de Observación Electoral (MOE) ha advertido sobre los riesgos que enfrenta la zona.

Mientras tanto, atentados con explosivos, extorsiones y enfrentamientos entre grupos armados continúan configurando un escenario de seguridad cada vez más desafiante para la capital nortesantandereana.

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