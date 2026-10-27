Por: El Espectador

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El reciente asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta y precandidato a la Alcaldía de esa ciudad, junto con la explosión de un carrobomba ocurrida en menos de 24 horas, tuvieron un antecedente relevante: las advertencias emitidas por la Defensoría del Pueblo sobre los riesgos que representa la violencia de los grupos criminales para la participación política en la región. De acuerdo con información divulgada por esa entidad, desde septiembre de 2025 se habían identificado amenazas dirigidas a funcionarios, candidatos, periodistas y líderes sociales, así como la creciente posibilidad de que la violencia que afecta a la zona del Catatumbo se extendiera hacia las principales ciudades. Estos hechos brindan un marco preocupante para entender los recientes ataques ocurridos los días 26 y 27 de octubre.

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El caso de Miguel Castellanos fue especialmente alarmante porque, aunque se movilizaba en una camioneta blindada, fue atacado cuando se bajó en una estación de gasolina. En ese momento se encontraba acompañado por su hijo y, según los reportes dados a conocer, no tenía consigo su esquema de seguridad. Estas circunstancias han motivado una enérgica solicitud de la Defensoría del Pueblo a la Fiscalía, exigiendo que se adelante una investigación pronta y rigurosa para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y quiénes serían los responsables.

A esta petición se sumó el anuncio del Ministerio de Defensa, que ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos colombianos (COP) para quienes puedan aportar información relevante para el esclarecimiento del homicidio. Este crimen se produce justo cuando empiezan a aparecer las primeras aspiraciones electorales con miras a las elecciones territoriales programadas para 2027, en una ciudad donde los registros de advertencias sobre amenazas a funcionarios y dirigentes políticos ya habían sido recopilados y documentados por la Defensoría del Pueblo.

Ante estos hechos, queda en evidencia un contexto de riesgo creciente para la participación política regional, alimentado por la existencia de grupos criminales y la expansión de su accionar violento desde las zonas rurales hacia las áreas urbanas más importantes del área metropolitana de Cúcuta.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Defensoría del Pueblo había advertido sobre amenazas en Cúcuta?

De acuerdo con los informes de la Defensoría del Pueblo, desde septiembre de 2025 se identificaron amenazas contra funcionarios, candidatos, periodistas y líderes sociales en Cúcuta. Estas advertencias se sustentaban en la evidencia de que la violencia en la región del Catatumbo podía expandirse a las ciudades y afectar la participación política. La situación fue documentada como un riesgo latente que ahora se manifiesta en hechos como el asesinato de Miguel Castellanos.

¿Qué acciones han tomado las autoridades tras el asesinato de Miguel Castellanos?

Tras el homicidio del exsecretario de Gobierno, la Defensoría del Pueblo solicitó a la Fiscalía una investigación urgente y rigurosa para establecer las circunstancias y responsables. Por su parte, el Ministerio de Defensa ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos colombianos por información que ayude a esclarecer el caso. Estas medidas buscan responder a una problemática de fondo señalada y advertida desde hace un año por organismos de control y vigilancia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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