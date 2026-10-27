Por: Portal Bogotá

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La administración del alcalde Carlos Fernando Galán, por medio de la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), avanza en la implementación del programa 'Mejora tu Casa' con la instalación de 393 kits destinados a la recolección y el reúso de agua lluvia en viviendas unifamiliares y edificios de propiedad horizontal. Esta iniciativa está enfocada en promover el uso responsable del recurso hídrico y ayudar a reducir el valor de la factura del servicio de acueducto, de acuerdo con información oficial publicada por la SDHT.

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En la primera etapa del proyecto, la SDHT eligió a 296 viviendas unifamiliares y a 97 copropiedades de los estratos 1, 2 y 3, basándose en la información presentada por los interesados que respondieron la convocatoria. A estas viviendas se les notificará de manera individual los procedimientos necesarios para continuar con el proceso de validación técnica, el cual determinará si es viable instalar los sistemas en cada caso.

El programa contempla dos tipos de kits financiados mediante recursos del Fondo Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático: uno dirigido a viviendas unifamiliares y otro a viviendas pertenecientes a copropiedades en propiedad horizontal. Ambos modelos incluyen cinco componentes fundamentales: sistema de recolección y transporte del agua lluvia con canaletas y bajantes, sistema de filtración de primeras aguas y filtro secundario, módulo de almacenamiento (con capacidad de 250 litros para casas unifamiliares y 1.000 litros para copropiedades), punto de suministro y sistema de rebose y conexión al desagüe. Para la selección y adaptación de estos kits se consideraron aspectos como el espacio disponible y las necesidades técnicas mínimas, conforme a los lineamientos establecidos por la Resolución 816 de 2025.

En la actualidad, la SDHT está en la fase precontractual del proyecto. Después de seleccionar al contratista encargado de la intervención, se programarán visitas a las viviendas postuladas para verificar las condiciones técnicas de instalación; estas visitas están previstas para realizarse en el primer semestre de 2027. Es relevante que los hogares tengan presente que la preselección no garantiza la adjudicación del beneficio, ya que todo depende de la viabilidad técnica. Las familias preseleccionadas por encuestas en 2026 deberán manifestar su interés a través del formulario enviado al correo eletrónico, mientras que quienes ya lo diligenciaron en 2025 no necesitan repetir ese paso. En el caso de propiedades horizontales, si obtienen aprobación técnica favorable, deben gestionar el visto bueno de la asamblea de copropietarios.

Según la SDHT, no existe actualmente una convocatoria abierta para nuevos beneficiarios y la ciudadanía debe informarse únicamente en los canales oficiales para evitar caer en engaños o fraudes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funcionan los kits de recolección de agua lluvia en viviendas y copropiedades?

Los kits, según lo explicado por la Secretaría Distrital del Hábitat, reúnen canaletas, bajantes, filtros, tanques de almacenamiento y sistemas de rebose. Permiten recoger, filtrar y almacenar agua lluvia para usos no potables, ayudando a las familias a ahorrar agua potable y, con ello, disminuir el valor de la factura del acueducto.

¿Qué requisitos deben cumplir los hogares para que les instalen un kit de recolección de agua lluvia?

De acuerdo con la información oficial, los hogares deben haber sido preseleccionados y superar una revisión técnica del espacio y las condiciones mínimas de su vivienda. Además, algunos deben confirmar su interés por medio de un formulario, y en propiedades horizontales, se requiere la aprobación de la asamblea de copropietarios después de lograr el visto bueno técnico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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