Por: Portal Bogotá

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El Festival de la Inclusión Todos Somos Parte, impulsado por la Alcaldía Local de Tunjuelito, se convierte en un referente para la construcción de una comunidad más fuerte, plural e incluyente en Bogotá. Esta iniciativa, según información oficial de la entidad, busca promover la diversidad y consolidar espacios de encuentro en los que todas las personas se sientan parte fundamental del tejido social. La jornada fue concebida no solo como un evento recreativo, sino como un acto simbólico para reconocer la importancia de trabajar juntos y no dejar a nadie atrás.

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Durante el festival, las familias de la localidad de Tunjuelito participaron activamente en actividades orientadas al esparcimiento y la integración. La programación incluyó muestras artísticas, exhibiciones de baile y la presentación de emprendimientos locales, lo que permitió visibilizar talentos y valorar la productividad dentro de la comunidad. En paralelo, se habilitaron espacios de atención integral en salud y bienestar, dando prioridad a la cobertura y el cuidado de las familias de la localidad.

Uno de los aportes más significativos de la jornada fue la entrega de 75 dispositivos de asistencia a 40 personas con discapacidad, como muestra del compromiso de la Alcaldía Local con la independencia y dignidad de esta población. Estos dispositivos están diseñados para facilitar la vida cotidiana, favoreciendo la autonomía de quienes los reciben y aliviando las responsabilidades de sus cuidadores. La emoción y gratitud se hicieron palpables durante el evento, que estuvo marcado por abrazos y sonrisas, reafirmando el vínculo de solidaridad entre los asistentes.

Claudia Collante, alcaldesa local de Tunjuelito, se pronunció al respecto afirmando: "Queremos que en Tunjuelito nadie sienta que camina solo. El festival no solo es una fiesta de talentos y encuentros; es la oportunidad para compartir, aprender y demostrar que, cuando trabajamos juntos, podemos construir una Tunjuelito más respetuosa, solidaria e incluyente para nuestras personas con discapacidad y sus familias".

La administración local reiteró su agradecimiento a quienes participaron y manifestaron su compromiso de continuar con iniciativas que consoliden una Tunjuelito más humana, solidaria e incluyente, manteniendo el foco en potenciar la diversidad y el apoyo mutuo en el interior de la comunidad.

¿Cómo beneficia el Festival de la Inclusión Todos Somos Parte a las personas con discapacidad en Tunjuelito?

De acuerdo con información de la Alcaldía Local de Tunjuelito, el festival entregó 75 dispositivos de asistencia a 40 personas con discapacidad, brindando herramientas para mejorar su independencia y bienestar. Esta acción refuerza el compromiso de la localidad con un entorno más accesible y equitativo, donde la inclusión social se traduce en beneficios tangibles para quienes más lo necesitan.

¿Qué tipo de actividades se llevaron a cabo en el Festival de la Inclusión de Tunjuelito?

Según datos de la Alcaldía Local de Tunjuelito, la jornada incluyó muestras artísticas, presentaciones de baile, emprendimientos locales y espacios de atención integral en salud y bienestar. Estas actividades estuvieron enfocadas en la integración, el reconocimiento del talento local y el fortalecimiento del sentido de comunidad entre las familias asistentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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