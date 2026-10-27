Por: El Espectador

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Después de más de dos décadas marcadas por múltiples obstáculos, finalmente se pone en marcha uno de los proyectos de saneamiento básico más ambiciosos y necesarios del país: la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas. Según informó la administración distrital este martes, se abrió el proceso de licitación que permitirá seleccionar, en junio de 2027, el consorcio encargado de levantar la infraestructura que será esencial para el futuro ambiental y sanitario de la capital. Esta obra, que forma parte del complejo sanitario Tunjuelo-Canoas, se había visto frenada a lo largo de los años por denuncias de corrupción, disputas judiciales, dificultades de financiación y ciertos obstáculos puestos por el Gobierno Nacional.

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La importancia de la PTAR Canoas radica en el impacto que tendrá tanto para Bogotá como para Soacha. Según datos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), la planta logrará limpiar el 70 % de las aguas contaminadas que provienen de la capital —cifra que representa el equivalente producido por casi 5,6 millones de personas— y el 100 % de las aguas residuales de Soacha, municipio con una población cercana al millón de habitantes. Han tenido que cumplirse varios requisitos clave para llegar a este punto, entre ellos, estructuración financiera adecuada, obtención de la respectiva licencia ambiental y la eliminación de bloqueos legales que mantuvieron la obra paralizada por años.

Uno de los aspectos más relevantes del reciente anuncio es que, si bien en principio se contemplaba que la planta estaría operativa en 2032, la Alcaldía determinó que la nueva meta será para el año 2035. Esto significa que, de mantenerse los cronogramas establecidos, en ocho años la PTAR Canoas debería estar funcionando. Las autoridades subrayan que, al entrar en operación la planta y el complejo sanitario, se marcaría un antes y un después en la recuperación del río Bogotá, el cual ha sufrido históricamente los impactos de las aguas residuales vertidas sin tratamiento.

La puesta en marcha de la licitación representa, por tanto, un avance trascendental tras un proceso que se ha prolongado por 22 años y que evidencia la complejidad de sacar adelante obras públicas de gran envergadura en el país. De acuerdo con la información suministrada por la administración, ahora el foco está en cumplir los plazos y llevar a cabo la construcción de manera eficiente, de forma que la infraestructura prometida deje de ser un proyecto en espera y se convierta en una realidad con grandes beneficios para millones de personas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la PTAR Canoas y por qué es importante para Bogotá y Soacha?

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas es el núcleo del complejo sanitario Tunjuelo-Canoas. Esta instalación permitirá limpiar el 70 % de las aguas residuales generadas en Bogotá y el 100 % de las producidas en Soacha. Su relevancia radica en que traerá mejoras significativas al saneamiento básico y a la recuperación del río Bogotá, beneficiando directamente a millones de habitantes que actualmente sufren por la contaminación hídrica en estos territorios.

¿Cuándo comenzará a operar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Canoas?

Según lo anunciado por la administración distrital y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), aunque originalmente se proyectaba que la PTAR Canoas iniciaría operaciones en 2032, la nueva fecha estimada para su funcionamiento es el año 2035. El proceso de licitación ya está abierto y se espera seleccionar al consorcio constructor en junio de 2027, con la meta de tener la planta lista en ocho años.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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