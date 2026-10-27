Por: Portal Bogotá

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Las autoridades de Bogotá han anunciado la implementación de medidas preventivas que buscan reforzar la seguridad vial durante el fin de semana de Halloween, enfocándose principalmente en la protección de vidas y la disminución de siniestros en las vías públicas. De acuerdo con la información divulgada en el portal Bogotá, mi Ciudad, mi Casa y respaldada por declaraciones oficiales de la secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, dos restricciones principales aplicarán para los motociclistas en la ciudad.

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La primera consiste en limitar la circulación de motocicletas con acompañante durante las noches del 29, 30 y 31 de octubre, así como el 1 y 2 de noviembre. Esta medida operará entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m. del día siguiente, extendiéndose hasta las 6:00 a. m. del martes 3 de noviembre de 2026. En paralelo, se restringe también la circulación de todas las motocicletas, indistintamente de si llevan acompañante, en 19 corredores viales estratégicos de Bogotá, desde las 8:00 p. m. hasta las 4:00 a. m. durante las mismas jornadas, finalizando a las 4:00 a. m. del martes 3 de noviembre.

Entre los corredores viales incluidos en la medida se encuentran vías principales como la autopista Norte, autopista Sur, NQS, avenida Boyacá, avenida Ciudad de Cali, avenida Las Américas y otras. Estas restricciones buscan responder a los altos índices de movilidad y posibles riesgos durante las celebraciones de Halloween, donde el flujo de personas y vehículos incrementa de manera significativa.

El compromiso de la administración distrital con la excepción de servicios esenciales queda evidenciado en la lista de excepciones, la cual cubre a motocicletas vinculadas a la Fuerza Pública, organismos de emergencia, empresas de seguridad privada, servicios públicos y diplomáticos, así como a plataformas tecnológicas y establecimientos de comercio que ofrecen mensajería o domicilios, siempre que cuenten con identificación adecuada. Según explicó María Fernanda Ortiz, se habilitarán 21 puestos de control distribuidos en la ciudad para garantizar que los motociclistas que cumplan con las condiciones de excepción no sean sancionados por error.

Infringir estas disposiciones es motivo de un comparendo cuyo valor asciende a $633.200. En cuanto a los domiciliarios y mensajeros, la información difundida enfatiza que podrán circular siempre y cuando porten logos, distintivos e identificación que permitan su reconocimiento. Esta medida ha sido socializada a través de canales oficiales y redes sociales de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), reforzando la importancia de cumplir y respetar las normas durante el puente festivo de Halloween.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las excepciones a la restricción de motocicletas en Bogotá durante Halloween?

Las excepciones incluyen motocicletas de la Fuerza Pública, entidades de seguridad y emergencia, empresas de seguridad privada con la debida identificación, transporte para personas con discapacidad, vehículos que prestan servicios para aseguradoras, servicios públicos domiciliarios, caravana presidencial, diplomáticos y aquellas vinculadas a empresas de mensajería o domicilios con los correspondientes logos y credenciales. Todo esto, según datos y declaraciones publicadas por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).

¿Qué requisitos deben cumplir los domiciliarios y mensajeros para circular durante las restricciones de Halloween en Bogotá?

Conforme a lo especificado por las autoridades y la secretaria María Fernanda Ortiz, los domiciliarios y mensajeros deberán estar correctamente identificados, con logos y distintivos de la empresa, plataforma tecnológica o establecimiento para el que trabajan, a fin de ser reconocidos en los puestos de control y poder movilizarse durante los horarios restringidos.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.