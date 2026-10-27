Un megaoperativo adelantado en Medellín terminó con la captura de dos familiares del exfutbolista Iván René Valenciano, señalados por las autoridades de pertenecer a una estructura delincuencial que opera en la capital antioqueña. Entre los detenidos están Jacobo de Jesús Valenciano Yepes, alias Valenciano, hijo del exjugador, y su hijastro Eddy Santiago Cuadros Yepes, alias Risas.

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De acuerdo con los reportes judiciales conocidos por El Tiempo, ambos serían integrantes de ‘La Roja’, organización que tendría presencia principalmente en la comuna 8 de Medellín y que estaría relacionada con varios casos de hurto.

Según los expedientes de la Sijín citados por el diario, a los capturados les atribuyen los delitos de hurto calificado y agravado y concierto para delinquir. Además, las autoridades señalan a la estructura de estar detrás del robo de relojes de alta gama y otros elementos de valor.

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Toda la noche y madrugada en un megaoperativo en Medellín con el Presidente @ABDELAESPRIELLA , el Gobernador @AndresJRendonC y el secretario de seguridad @ManuelVillaMe 🚨. Aquí seguimos, con orden y autoridad, quienes creen que pueden hacer lo que se les da la gana en Medellín están muy equivocados. No le vamos a bajar, vamos a seguir en esta lucha contra las estructuras criminales que tanto daño hacen. ¡Que nuestra gente viva tranquila! 🫡 — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 27, 2026

El Tiempo señaló que los documentos judiciales también vincularían a ‘La Roja’ con al menos 12 casos de hurto, cuyo valor acumulado superaría los 1.000 millones de pesos.

El operativo tuvo lugar durante la madrugada de este martes 27 de octubre en una vivienda del sector de Villa Hermosa. El Grupo de Operaciones Especiales de la Policía (GOES) participó en las diligencias, que hicieron parte de una ofensiva más amplia contra estructuras criminales.

En total, las autoridades adelantaron 10 allanamientos y capturaron a ocho presuntos integrantes de la banda. Durante los procedimientos fueron incautadas armas de fuego, municiones, cuatro relojes y varias joyas.

Tras conocerse las capturas, el presidente Abelardo De La Espriella se refirió públicamente a alias Valenciano y alias Risas. “13 años robando azotando a la gente, se les acabó la fiesta. Bienvenidos a la patria milagro. Van a saber lo duro que muerde el Tigre”, afirmó.

El balance preliminar de la ofensiva, con 85 % de la información procesada, reportó 135 capturas y 153 allanamientos.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.