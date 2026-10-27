El asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta y hermano del exfutbolista Leandro Castellanos, dejó una situación especialmente delicada: su hijo estaba con él cuando ocurrió el ataque armado. Las autoridades entregaron nuevos detalles sobre lo sucedido y se refirieron a la situación del menor después de presenciar el crimen.

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George Quintero, secretario de Seguridad de Norte de Santander, habló sobre el caso en entrevista con Blu Radio y explicó que, según la información recopilada hasta el momento, Castellanos se movilizaba en su camioneta junto a su hijo cuando ocurrió el hecho. La reconstrucción preliminar indica que una motocicleta se acercó al vehículo y lo golpeó, lo que llevó al exfuncionario a detenerse.

De acuerdo con el relato entregado por Quintero, Castellanos descendió de la camioneta para hablar con el motociclista y preguntarle qué había pasado. Fue en ese momento cuando el hombre habría sacado un arma y le disparó en varias ocasiones. Las autoridades investigan las circunstancias de la agresión y buscan establecer quién estuvo detrás del homicidio.

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¿Qué pasó con el hijo de Miguel Castellanos luego del asesinato?

En medio de la investigación, una de las principales inquietudes era conocer qué había ocurrido con el niño que acompañaba a su padre. Quintero aseguró que el menor no sufrió lesiones durante el ataque y que, después de lo sucedido, quedó bajo el cuidado de sus familiares.

Revelan detalles del asesinato de Miguel Castellanos: iba sin escolta cuando fue atacado #HoyEnBlu #RecapBlu https://t.co/B6BuZ0xfZS — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 27, 2026

El secretario confirmó que el niño ya se encuentra con su familia, tras el difícil momento que vivió. Entretanto, las autoridades mantienen abiertas las pesquisas para determinar si el crimen fue planeado y establecer los motivos detrás del asesinato.

El homicidio ocurrió el lunes 26 de octubre en el Anillo Vial Occidental de Cúcuta. Castellanos había ocupado la Secretaría de Gobierno de la ciudad hasta enero de 2026 y aspiraba a llegar a la Alcaldía.

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