El Ministerio de Salud puso el caso en manos de la Fiscalía tras encontrar diferencias entre los recursos que figuraban como asignados a hospitales públicos y el dinero disponible para respaldar esas decisiones. La revisión se concentró en cinco resoluciones expedidas entre el 24 de julio y el 5 de agosto de 2026, durante la administración de Guillermo Alfonso Jaramillo.

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Según Caracol Radio, las inconsistencias detectadas corresponden a asignaciones por 35.033 millones de pesos que estaban pendientes de registro presupuestal, pese a que el certificado de disponibilidad reflejaba un saldo de apenas 1.129 millones de pesos. La cartera calcula que la diferencia bajo revisión asciende a 32.500 millones de pesos.

La ministra de Salud, Ana María Vesga, pidió esclarecer cómo se aprobaron esas decisiones administrativas y cuáles fueron los controles aplicados antes de expedir las resoluciones. De acuerdo con Semana, el Ministerio considera que los documentos revisados evidencian posibles inconsistencias en la asignación de recursos para hospitales durante el Gobierno de Gustavo Petro.

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Para sustentar la denuncia, la cartera entregó a la Fiscalía las cinco resoluciones cuestionadas, el certificado de disponibilidad presupuestal y un informe técnico fechado el 25 de septiembre de 2026. Estos documentos serán parte de los elementos que deberán examinar las autoridades para establecer qué ocurrió y si hubo responsabilidades.

¿Que tendrá que investigar la Fiscalía sobre recursos girados a hospitales?

La investigación también deberá precisar si las decisiones se tramitaron sin el respaldo presupuestal necesario y quiénes participaron en su aprobación. Por ahora, se trata de presuntas irregularidades que deben ser verificadas por los organismos competentes, no de responsabilidades establecidas.

El Gobierno señaló que pondrá a disposición de los entes de control la información que requieran para avanzar en el esclarecimiento del caso. Según lo recogido por Semana, entre las entidades que podrían solicitar documentación están la Procuraduría y la Contraloría.

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