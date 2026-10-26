La Fiscalía General de la Nación oficializó la apertura de una indagación preliminar tras las revelaciones periodísticas sobre la presunta red de contratación irregular orientada a entregar puestos en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) a cambio de encuentros íntimos.

Sigue a PULZO en Discover

El caso, destapado inicialmente por Carlos Ríos, director del Dapre, cobró dimensiones judiciales luego de la entrevista exclusiva concedida por Deicy Jiménez a la revista Semana. En dicha intervención, la ciudadana aportó elementos probatorios como fotografías, audios y registros digitales que sustentan los señalamientos contra la administración del entonces presidente Gustavo Petro.

Ante la gravedad de los hallazgos, la noticia criminal fue asumida por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia con el respaldo de un equipo técnico especializado. Como parte de las primeras diligencias probatorias, el organismo de control citó formalmente a declarar a las exdirectoras del Dapre, Angie Rodríguez y Laura Sarabia, con el fin de esclarecer los manejos contractuales denunciados durante el mandato anterior.

Respecto a las posibles responsabilidades penales que recaen sobre el exmandatario, la Fiscalía delimitó las competencias institucionales. El ente acusador aclaró que las actuaciones de Petro en su etapa como legislador serán evaluadas por la Corte Suprema de Justicia, mientras que los hechos asociados a su periodo como jefe de Estado recaerán estrictamente bajo la órbita de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.