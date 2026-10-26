La Fiscalía General de la Nación oficializó la apertura de una indagación preliminar tras las revelaciones periodísticas sobre la presunta red de contratación irregular orientada a entregar puestos en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) a cambio de encuentros íntimos.
El caso, destapado inicialmente por Carlos Ríos, director del Dapre, cobró dimensiones judiciales luego de la entrevista exclusiva concedida por Deicy Jiménez a la revista Semana. En dicha intervención, la ciudadana aportó elementos probatorios como fotografías, audios y registros digitales que sustentan los señalamientos contra la administración del entonces presidente Gustavo Petro.
Ante la gravedad de los hallazgos, la noticia criminal fue asumida por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia con el respaldo de un equipo técnico especializado. Como parte de las primeras diligencias probatorias, el organismo de control citó formalmente a declarar a las exdirectoras del Dapre, Angie Rodríguez y Laura Sarabia, con el fin de esclarecer los manejos contractuales denunciados durante el mandato anterior.
Respecto a las posibles responsabilidades penales que recaen sobre el exmandatario, la Fiscalía delimitó las competencias institucionales. El ente acusador aclaró que las actuaciones de Petro en su etapa como legislador serán evaluadas por la Corte Suprema de Justicia, mientras que los hechos asociados a su periodo como jefe de Estado recaerán estrictamente bajo la órbita de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Polémicas y logros de Petro
En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.
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