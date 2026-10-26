La EPS Coosalud, intervenida en noviembre de 2024 durante el gobierno de Gustavo Petro, quedó en el centro de cuestionamientos por presuntos gastos irregulares, pagos en casinos y un establecimiento señalado como prostíbulo, además de contratos con posibles conflictos de interés.

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Según reveló Cambio a partir de extractos bancarios, los movimientos se realizaron a través de empresas vinculadas al holding de la entidad, que cuenta con cerca de 3 millones de afiliados en Colombia.

Una de las compañías involucradas es Portichelly, dedicada formalmente a la confección de uniformes. Sus registros muestran cuatro pagos por 5 millones de pesos en el Texas Luxury Casino, en Cartagena, el 23 de septiembre de 2025.

Asimismo, el 28 de noviembre de ese año se efectuaron dos pagos por 800.000 pesos en El Paraíso del Marino, establecimiento que, según los reportes, sería un prostíbulo. Entre agosto y diciembre también se registraron retiros de efectivo por 56 millones de pesos.

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Por otra parte, Soluinnova, otra empresa del holding, firmó contratos por 972 millones de pesos con Transsen, compañía que tendría vínculos comerciales con directivos de Soluinnova designados por el Gobierno. Algunos anticipos no estarían completamente soportados.

La situación financiera de Coosalud también genera preocupación: su patrimonio pasó de 290.000 millones de pesos antes de la intervención a menos 3,7 billones.

Entretanto, Petro había acusado de corrupción a la entidad, pero un tribunal le ordenó rectificar sus declaraciones y posteriormente lo multó por negarse a hacerlo.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.