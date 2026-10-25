Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La Secretaría Distrital de Salud invita a todos los ciudadanos en Bogotá a participar activamente en la jornada de vacunación que se llevará a cabo el lunes 26 de octubre de 2026. De acuerdo con la información oficial, los habitantes de la capital pueden acercarse a cualquiera de los puntos de vacunación habilitados, llevando su documento de identidad. Este llamado incluye tanto a quienes necesitan iniciar, continuar o completar su esquema de vacunación.

Sigue a PULZO en Discover

Entre los objetivos de la jornada está la prevención de enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B, entre otras. Además, durante este día estará disponible la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), la cual está destinada a niñas y niños entre los 9 y 17 años. Así lo informa la Secretaría Distrital de Salud, quien hace énfasis en la importancia de prevenir patologías de alto impacto mediante el cumplimiento del cronograma de vacunación.

Para facilitar el acceso, los ciudadanos pueden consultar los puntos exactos de vacunación que estarán habilitados durante la jornada a través de la página oficial de la Secretaría Distrital de Salud. En el enlace proporcionado por la entidad, es posible verificar la ubicación de los sitios a disposición de la ciudadanía. Esta estrategia busca que todos puedan encontrar fácilmente el punto más cercano y así promover una mayor cobertura.

En cuanto a la vacunación contra la fiebre amarilla, la Secretaría ha indicado que este biológico solo será administrado a gestantes y personas mayores de 60 años en puntos de atención autorizados. En estos lugares, la aplicación de la vacuna cuenta con el acompañamiento de especialistas y valoración médica, garantizando la seguridad durante el procedimiento. Quienes pertenezcan a estos grupos deben consultar los puntos especiales autorizados por las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB), conocidas en el país como EPS, para recibir información detallada.

Además, la Secretaría recomienda a la ciudadanía utilizar la herramienta ‘Mapas Bogotá’ para encontrar el punto de vacunación más cercano. Para esto, se deben seguir unos sencillos pasos como activar el buscador, escribir la palabra “vacunación” y seleccionar la opción de instituciones prestadoras de salud con servicio de vacunación. La aplicación permite obtener información sobre direcciones y horarios de atención, facilitando la planeación de la visita.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las vacunas que estarán disponibles en la jornada de vacunación del 26 de octubre de 2026 en Bogotá?

Durante la jornada de vacunación que se realizará en Bogotá el lunes 26 de octubre de 2026, se podrá acceder a vacunas preventivas para poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B y contra el virus del papiloma humano (VPH), de acuerdo con lo informado por la Secretaría Distrital de Salud. Estas inmunizaciones permiten iniciar, continuar o completar el esquema de vacunación establecido.

¿Cómo consultar el punto de vacunación más cercano en Bogotá para la jornada del 26 de octubre de 2026?

La ciudadanía puede consultar los puntos de vacunación habilitados en Bogotá utilizando el sitio web oficial de la Secretaría Distrital de Salud o la herramienta ‘Mapas Bogotá’. Para ello, se recomienda activar el buscador dentro de la plataforma, escribir “vacunación” y seleccionar la opción correspondiente para instituciones prestadoras de salud con servicio de vacunación, donde encontrará direcciones y horarios disponibles para asistir con documento de identidad.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.