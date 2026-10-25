Por: Portal Bogotá

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Durante la tarde del domingo 25 de octubre de 2026, la movilidad de Bogotá presentó varios inconvenientes derivados de manifestaciones y siniestros viales. Según información de la Alcaldía de Bogotá y TransMilenio, se reportó una manifestación en la avenida carrera Séptima con calle 26B, causando desvíos en los recorridos habituales de los buses de TransMiZonal. Este tipo de manifestaciones, ajenas a la operación habitual del sistema, obligan a las autoridades a realizar ajustes en los servicios de transporte masivo, afectando la experiencia de los pasajeros y la fluidez del tráfico.

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A lo largo del día, un siniestro vial en la avenida Comuneros con carrera 21 A, sentido oriente-occidente, agravó la congestión vehicular en la localidad de Mártires. De acuerdo con los reportes de las autoridades de tránsito, el accidente resultó en una persona fallecida, motivo por el cual fue necesario hacer un cierre vial en la zona. Como vías alternas para los conductores se sugirieron la carrera 10 y la avenida NQS, buscando minimizar el impacto sobre los viajeros. Durante el cierre, unidades de tránsito y criminalística hicieron presencia en el lugar para atender la situación y avanzar con el levantamiento correspondiente.

Con el paso de las horas y el desarrollo de las acciones de las autoridades, la movilidad fue restableciéndose de manera progresiva. Hacia las 3:31 p. m., tanto el paso vehicular como la normalidad en la avenida Comuneros con carrera 21 A fueron recuperados, permitiendo la circulación en todos los carriles. El Grupo Guía y personal de tránsito estuvieron presentes para agilizar el flujo vehicular y facilitar el paso de los automóviles por el lugar.

En los corredores de TransMilenio y TransMiZonal hubo afectaciones puntuales, principalmente en el eje ambiental, donde, por momentos, los servicios troncales debieron suspender el retorno habitual en el sector de la mariposa y cerrar temporalmente la estación Museo del Oro. No obstante, la operación fue retomada en la estación cuando la situación se controló, permitiendo nuevamente el tránsito normal de los buses y de los pasajeros.

Este domingo, la movilidad de Bogotá demostró lo sensible que puede ser ante manifestaciones sociales y emergencias viales, situaciones que requieren la intervención constante de las autoridades para mantener el orden y la seguridad en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afectaron las manifestaciones y el siniestro vial la movilidad en Bogotá hoy domingo?

Las manifestaciones en la avenida carrera Séptima con calle 26B ocasionaron desvíos de buses de TransMiZonal y alteraciones en el eje ambiental de TransMilenio, impactando temporalmente el servicio y la movilidad de los usuarios. Además, el siniestro vial en la avenida Comuneros con carrera 21 A obligó al cierre de carriles y restricción del paso vehicular, generando alta congestión hasta que la situación pudo ser controlada e intervenir vías alternas.

¿Qué acciones realizaron las autoridades para restablecer la movilidad tras el accidente en la avenida Comuneros?

De acuerdo con los reportes de las autoridades de tránsito, se implementaron cierres viales y se sugirieron rutas alternas, además de la presencia de unidades de tránsito y personal de criminalística para atender el siniestro y dirigir el tráfico. Estas acciones permitieron que, horas más tarde, se restableciera la circulación normal en todos los carriles y se facilitara la movilidad a los residentes del sector de Mártires.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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