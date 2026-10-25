Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) llevará a cabo una nueva jornada de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) en la localidad de Teusaquillo, con un enfoque especial en las personas mayores de la zona, aunque abierta también para jóvenes interesados en conocer e inscribirse en el programa Jóvenes con Oportunidades. Esta actividad busca facilitar el acceso a información relevante sobre los programas de apoyo económico que ofrece el distrito para la población que enfrenta condiciones de pobreza y vulnerabilidad, de acuerdo con información oficial de la Secretaría Distrital de Integración Social.

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La jornada se realizará el miércoles 28 de octubre en la Subdirección Local de Teusaquillo, ubicada en la calle 39 # 17-48, desde las 8:00 a. m. hasta las 3:00 p. m. Durante este espacio, las personas asistentes podrán resolver inquietudes sobre los diferentes componentes del Ingreso Mínimo Garantizado, un programa que entrega transferencias monetarias, así como conocer los requisitos para el acceso, la programación de pagos y los canales de atención dispuestos para la ciudadanía.

Adicionalmente, los asistentes contarán con la orientación de los operadores financieros DaviPlata, MOVii, dale! y Banco Caja Social, que brindarán información clave sobre los procedimientos de bancarización requeridos para recibir los beneficios económicos. De igual modo, la presencia de representantes de TransMilenio permitirá a los ciudadanos preguntar sobre el beneficio de Pasajes Gratis, mientras que el equipo del Sisbén, vinculado a la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), prestará apoyo en el proceso de clasificación y orientación sobre este sistema, utilizado para identificar a las personas que requieren ayudas sociales.

En el caso de la población joven, el programa Jóvenes con Oportunidades estará disponible durante la jornada con un stand informativo en el que se proporcionará detalles sobre la oferta disponible y se podrán realizar inscripciones directamente en el sitio, facilitando el acceso a oportunidades de formación y desarrollo.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Integración Social, este tipo de encuentros fortalece la presencia institucional en los barrios de la ciudad, permitiendo un contacto directo con la ciudadanía para atender inquietudes y brindar acompañamiento, especialmente a los grupos poblacionales que más lo necesitan. Se invita especialmente a las personas mayores a resolver de manera presencial todas sus dudas sobre el Ingreso Mínimo Garantizado y a los jóvenes a acercarse para explorar nuevas posibilidades de crecimiento personal y profesional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde es la jornada de Ingreso Mínimo Garantizado en Teusaquillo?

La Secretaría Distrital de Integración Social informó que la jornada de Ingreso Mínimo Garantizado se realizará el miércoles 28 de octubre en la Subdirección Local de Teusaquillo, ubicada en la calle 39 # 17-48, de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. Este evento está dirigido principalmente a personas mayores, pero incluye también inscripciones para jóvenes interesados en el programa Jóvenes con Oportunidades.

¿Qué servicios y orientación se ofrecen en la jornada de Ingreso Mínimo Garantizado?

Durante la jornada, los asistentes recibirán orientación personalizada sobre transferencias monetarias, acceso a beneficios económicos, procesos de bancarización y resolución de inquietudes sobre el programa Ingreso Mínimo Garantizado. Además, podrán obtener información sobre el beneficio de Pasajes Gratis de TransMilenio y la clasificación en el Sisbén, que es el sistema de identificación de beneficiarios de programas sociales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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