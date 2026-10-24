Por: Portal Bogotá

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Si usted planea asistir al Festival Hip Hop al Parque en 2026 en el parque Simón Bolívar de Bogotá, es fundamental tener en cuenta las opciones de transporte para llegar y salir del evento, que se desarrollará el sábado 24 y el domingo 25 de octubre. El festival, cuya información ha sido publicada por el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá y verificada por la página de TransMilenio, recomienda a los asistentes utilizar tanto las rutas TransMiZonales como las rutas troncales de TransMilenio, ya que son una alternativa práctica para movilizarse hacia y desde el parque Simón Bolívar. La clausura de actividades está programada para las 9:30 p. m., lo que permite acceso a los servicios habituales del sistema.

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Para quienes asistan el sábado 24 de octubre, estarán operando rutas sobre la calle 26, avenida NQS y avenida carrera 68; estas funcionarán hasta las 11:00 p. m. El domingo 25, la operación en estas vías se extenderá hasta las 10:00 p. m. Las fuentes oficiales recomiendan dirigirse a estaciones y paraderos únicamente una vez finalice la evacuación del parque, para evitar aglomeraciones y facilitar el acceso a los buses.

Entre las rutas habilitadas, se destacan en la avenida NQS las estaciones Siete de Agosto y Movistar Arena, con servicios troncales como D21, Ruta fácil 4, B12, G12, S42, H21 y otros. Sobre la avenida El Dorado o calle 26, las estaciones CAN British Council y Salitre El Greco Vive Claro también ofrecen diferentes rutas, entre ellas Ruta fácil 1, K10, K54, y B16. Para la avenida carrera 68, se cuenta con rutas de largo recorrido como F410 A410 (Chicó Norte-Tierra Buena), D21U L21U (Engativá Centro-La Roca) y Z8 (Toberín-Metrovivienda).

El domingo, el esquema de rutas se mantiene similar, aunque algunas rutas modifican su frecuencia o servicio. Toda la información de horarios y trazados puede consultarse directamente en la página web oficial de TransMilenio o en la aplicación TransMiApp, garantizando que la información sea verídica y actualizada.

Entre las recomendaciones más relevantes para los viajeros están mantener la tarjeta TuLlave recargada y personalizada para un acceso ágil, así como planificar el recorrido anticipadamente por medio de la aplicación TransMiApp o el canal oficial de TransMilenio en WhatsApp.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las rutas de TransMilenio disponibles para Hip Hop al Parque 2026?

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá y TransMilenio, las rutas disponibles durante el festival incluyen los servicios troncales y TransMiZonales en la calle 26, avenida NQS y avenida carrera 68, con estaciones y rutas específicas para cada día. En la avenida NQS, destacan rutas como D21, B12, Ruta fácil 4 y H21; en la avenida El Dorado, K10, K54 y B16; y sobre la avenida carrera 68, rutas de conexión a diversos barrios. Los horarios de operación se extienden hasta las 11:00 p. m. el sábado y hasta las 10:00 p. m. el domingo.

¿Qué es la tarjeta TuLlave y cómo se usa en TransMilenio para el Festival Hip Hop al Parque?

La tarjeta TuLlave es el medio de pago electrónico para ingresar a TransMilenio y los buses del sistema en Bogotá. Para asistir al Festival Hip Hop al Parque, se recomienda llevar la tarjeta recargada y personalizada, lo que permite agilizar el ingreso y reducir filas en los puntos de acceso. Puede consultarse información adicional en el portal oficial de TransMilenio y personalizar la tarjeta a través de canales virtuales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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