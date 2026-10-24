Por: Portal Bogotá

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Bogotá continúa fortaleciendo sus estrategias para combatir el delito, especialmente en espacios de alta movilidad y tránsito internacional como el aeropuerto El Dorado. De acuerdo con información de la Alcaldía de Bogotá y la Policía Metropolitana de Bogotá, en esta terminal aérea se reportó la captura de una joven de 22 años, señalada del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Este operativo fue resultado de acciones coordinadas de prevención, control y seguimiento, implementadas por los uniformados de la estación de Policía Aeropuerto apoyados por el monitoreo constante de las cámaras de seguridad.

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El episodio se desencadenó cuando el sistema de videovigilancia detectó comportamientos sospechosos en esta ciudadana, lo que llevó a una reacción inmediata por parte de la fuerza pública. Los agentes interceptaron a la mujer y posteriormente le practicaron un registro detallado, encontrando adheridos a su cuerpo diez paquetes cuidadosamente envueltos en vinipel. La inspección permitió establecer que el contenido de estos paquetes superaba los 6 kilogramos de marihuana y cocaína, sustancias cuyo destino final, según las autoridades, era la isla de San Andrés.

En declaraciones difundidas a través de la red social X, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó este resultado operativo, resaltando el papel fundamental del sistema de cámaras en la rápida reacción y en la captura de la implicada. La mujer, junto con la droga incautada, fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad responsable de adelantar el proceso judicial correspondiente.

Este tipo de incautaciones reafirma el compromiso de la Policía Metropolitana de Bogotá en el cierre de rutas y canales utilizados por redes dedicadas al tráfico de estupefacientes. Las autoridades recalcan la importancia de la denuncia ciudadana, recomendando utilizar la Línea de Emergencias 123 para informar cualquier hecho contrario a la convivencia o de carácter delictivo. Cada reporte, señalan los voceros de la administración distrital y la Policía Metropolitana, es crucial para avanzar en la identificación, sanción y desarticulación de estructuras criminales comprometidas con el narcotráfico, en aras de garantizar que Bogotá camine segura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo actuó la Policía Metropolitana de Bogotá en la captura por tráfico de drogas en el aeropuerto El Dorado?

La Policía Metropolitana de Bogotá desplegó labores de control y prevención en el aeropuerto El Dorado, apoyadas en el sistema de videovigilancia. Gracias a la alerta temprana generada por los operadores de cámaras, los uniformados identificaron a una mujer en actitud sospechosa, la interceptaron rápidamente y le hallaron más de 6 kilogramos de marihuana y cocaína adheridos a su cuerpo. Tanto la capturada como la droga fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

¿Qué se debe hacer para denunciar casos de tráfico de drogas en Bogotá?

De acuerdo con la información suministrada por la Alcaldía de Bogotá y la Policía Metropolitana, la ciudadanía puede denunciar hechos contrarios a la convivencia o de tipo delictivo, como el tráfico de estupefacientes, a través de la Línea de Emergencias 123. Esta línea es clave para facilitar las investigaciones, sanciones y combatir el crimen, contribuyendo a la seguridad de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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