Por: Portal Bogotá

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Las plazas de mercado de Bogotá se presentan como verdaderos motores de la vida urbana y económica, puntos de encuentro entre tradiciones, oficios y redes sociales que superan la simple compra de alimentos. De acuerdo con información oficial de la Alcaldía de Bogotá, su relevancia histórica se remonta a los intercambios prehispánicos y, a lo largo del tiempo, han sido el espacio donde el patrimonio gastronómico de la ciudad se construye día a día a través de la mezcla y resignificación de saberes.

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Desde 2024, avanza en la capital el Inventario de Patrimonio Vivo, un proceso desarrollado junto con las comunidades de las 19 plazas que integran el Sistema Distrital de Plazas de Mercado. Este inventario tiene como objetivo principal comprender la complejidad de las prácticas patrimoniales en estos espacios. Durante 2024 y 2025, el proceso se concentró en varias fases metodológicas para identificar y caracterizar oficios y conocimientos transmitidos entre generaciones, con la expectativa de profundizar aún más en 2026 sobre los oficios identificados.

Según los avances presentados, las prácticas patrimoniales de las plazas se inscriben en el campo de los oficios y saberes tradicionales, reconocidos oficialmente por la Política de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia. Esto abarca técnicas culinarias, comercio, uso de plantas medicinales, producción artesanal y servicios comunitarios. Los oficios culinarios son especialmente significativos porque demuestran cómo la cocina articula el funcionamiento de las plazas: restaurantes, piqueteaderos, fruterías y cocinas tradicionales reúnen y transmiten conocimientos a través de la experiencia diaria y la formación familiar.

La diversidad de preparaciones—desde fritangas hasta desayunos regionales—refleja la convergencia de múltiples trayectorias culturales. En este contexto, las mujeres ocupan un papel protagónico: lideran la preparación y comercialización de alimentos, forjan redes de apoyo y enseñan a las nuevas generaciones, transmitiendo técnicas y recetas que mantienen viva la tradición culinaria.

Las plazas funcionan como redes donde los insumos circulan entre locales y campesinos, tejidas por una economía interna que conecta la producción rural y la vida urbana. La alimentación en estos espacios, más que un patrimonio, es una práctica que enlaza oficios, recuerdos y vínculos sociales. Además, prácticas como la reducción de desperdicios y la donación de alimentos refuerzan su papel en la seguridad alimentaria y en la oferta de comidas culturalmente pertinentes.

El Inventario de Patrimonio Vivo también se extiende a otros contextos, como las veredas rurales de Usme y Ciudad Bolívar, y las comunidades palenqueras de Bogotá. En estos casos, la alimentación y la cocina cumplen un papel esencial, conectando producción, memoria, territorios y rituales que fortalecen la identidad y la cohesión social, tanto en los territorios rurales como en medio de la diáspora urbana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué las plazas de mercado de Bogotá son consideradas patrimonio vivo?

Las plazas de mercado de Bogotá son consideradas patrimonio vivo porque constituyen espacios donde se conservan y reinventan oficios, saberes culinarios y tradiciones familiares. De acuerdo con la información oficial, allí la alimentación articula relaciones económicas y sociales, permite la transmisión intergeneracional de conocimientos y refleja la diversidad cultural de la ciudad a través de la convivencia de múltiples especialidades gastronómicas.

¿Qué incluye el Inventario de Patrimonio Vivo de las plazas de mercado de Bogotá?

Según el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y la Alcaldía de Bogotá, el Inventario de Patrimonio Vivo incluye la identificación y caracterización de oficios y saberes tradicionales, destacando técnicas culinarias, prácticas comerciales, uso de plantas medicinales y producción artesanal. Este proceso involucra activamente a las comunidades de las 19 plazas y busca reconocer las condiciones necesarias para mantener estos conocimientos y relaciones vivas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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