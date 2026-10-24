Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Helver Eduardo Alcalá Moreno, quien recientemente había culminado sus estudios como médico veterinario en la Universidad del Tolima, falleció en un accidente de tránsito, conmocionando tanto a su entorno familiar como al académico y laboral. Alcalá Moreno, joven profesional que había egresado el año pasado, se encontraba actualmente trabajando en Bogotá. La noticia de su muerte fue recibida con profundo dolor por parte de sus allegados, compañeros y quienes compartieron con él diferentes etapas de su vida, según información entregada por su familia y conocidos.

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De acuerdo con los testimonios de sus allegados, el cuerpo de Helver Eduardo Alcalá será llevado a Ibagué para que sus exequias se realicen en la funeraria Los Olivos. Esta decisión responde al deseo de los familiares y amigos de darle una despedida en su ciudad de origen, permitiendo que quienes lo conocieron y compartieron con él durante su formación universitaria tengan la oportunidad de rendirle un último homenaje. El entorno de la Universidad del Tolima, donde Helver se graduó como médico veterinario, también se encuentra de luto por la pérdida de uno de sus profesionales, recordado por su dedicación al bienestar animal y su capacidad humana para conectar con quienes lo rodeaban.

El dolor de la familia es evidente. En particular, el mensaje del padre de Helver Eduardo Alcalá refleja la profundidad de la pérdida sufrida. Según expresó mediante un sentido mensaje el 19 de octubre de 2026, enfrentar la muerte de un hijo es "muy doloroso" y es un sufrimiento que no le desearía a nadie. Además, señaló que hallar consuelo en la fe es una de las formas que está usando para sobrellevar su duelo, asegurando que necesita "mucha fe, mucha fortaleza y mucha calma". Esta reacción de su ser querido ilustra el impacto emocional que tiene la noticia, especialmente cuando se trata de un joven con expectativas y una carrera apenas iniciada, de acuerdo con la información compartida por la familia y la Universidad del Tolima.

Desde la academia y su comunidad laboral, Helver Eduardo Alcalá Moreno es recordado no solo por su preparación profesional, sino también por el legado de humanidad que dejó en todos aquellos que lo conocieron, quienes hoy lamentan la trágica circunstancia de su fallecimiento. De acuerdo con la Universidad del Tolima y las personas más cercanas, el vacío que deja será difícil de llenar tanto en el ámbito familiar como en el universitario y profesional.

¿Cómo fue el acompañamiento de la familia de Helver Eduardo Alcalá tras su fallecimiento?

Según lo compartido por sus allegados, la familia de Helver Eduardo Alcalá decidió trasladar su cuerpo a Ibagué para que sus exequias tuvieran lugar en Los Olivos. El dolor expresado por su padre muestra la cercanía familiar y la importancia de la unión y la fe en estos momentos difíciles.

¿Por qué fue importante la Universidad del Tolima en la vida de Helver Eduardo Alcalá?

La Universidad del Tolima desempeñó un papel esencial en la formación de Helver Eduardo Alcalá como médico veterinario. Allí, no solo adquirió sus conocimientos profesionales, sino que también dejó una huella entre quienes compartieron con él durante su etapa académica, según destacaron tanto la universidad como sus conocidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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