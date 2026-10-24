Por: Portal Bogotá

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Para los jóvenes egresados de colegios de Bogotá que buscan cómo costear sus estudios de pregrado, existe una alternativa relevante: la iniciativa ‘Amplía U’. Esta propuesta es una colaboración entre la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología, también conocida como Atenea, la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) y once instituciones de educación superior, todo ello respaldado por la Corporación Fondo de Garantías Minuto de Dios. Según la información oficial recogida en la página de la Alcaldía de Bogotá, el objetivo de ‘Amplía U’ es facilitar el acceso a programas financieros que ayuden a los estudiantes a hacer realidad sus proyectos universitarios.

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Anteriormente reconocida como Fondo Fest Atenea Te Respalda, la iniciativa ha evolucionado para ofrecer, conforme a la oferta institucional vigente, modalidades de financiación que en algunos casos pueden cubrir hasta el 100 % del valor de la matrícula. Sin embargo, la posibilidad de acceder a estos apoyos depende del cumplimiento de los requisitos y de la aprobación de cada caso, de acuerdo con lo señalado por Atenea.

Esta propuesta está especialmente orientada a jóvenes de hasta 28 años, egresados de colegios de Bogotá, que ya hayan sido admitidos o estén actualmente matriculados en programas de pregrado en once universidades participantes. Entre ellas se encuentran la Corporación Universitaria Minuto de Dios, la Universidad Piloto de Colombia, la Universidad de Los Andes, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad El Rosario, la Universidad de América, la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, la Universidad El Bosque, la Fundación Universitaria Los Libertadores, la Universidad de la Sabana y la Universidad Central. Estas instituciones han sumado fuerzas con ASCUN y la Agencia Atenea con el fin de aumentar las opciones de financiamiento y así contribuir a que más jóvenes bogotanos puedan avanzar en su educación.

Para conocer y solicitar las alternativas disponibles, las y los interesados deben ingresar a la página web ampliau.garantiasmd.com. El proceso continúa directamente con la universidad en donde el joven desea estudiar. Es necesario subrayar, como lo aclara Atenea, que el simple registro en la plataforma no garantiza la obtención del crédito. La aprobación está sujeta a las condiciones y los requisitos específicos que exige cada institución educativa participante.

‘Amplía U’ es, en suma, un esfuerzo integral de diversas entidades académicas y del sector público, enfocado en ofrecer nuevas oportunidades de financiamiento para que la mayor cantidad posible de jóvenes de Bogotá logre ingresar o mantenerse en la universidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué universidades hacen parte del programa ‘Amplía U’ en Bogotá?

El programa ‘Amplía U’ reúne a once instituciones de educación superior en Bogotá. Entre ellas figuran la Corporación Universitaria Minuto de Dios, la Universidad Piloto de Colombia, la Universidad de Los Andes, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad El Rosario, la Universidad de América, la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, la Universidad El Bosque, la Fundación Universitaria Los Libertadores, la Universidad de la Sabana y la Universidad Central. Estas universidades trabajan junto con la Agencia Atenea y ASCUN para facilitar el acceso a opciones de financiación para pregrado.

¿Quiénes pueden postularse a la financiación de ‘Amplía U’ según los requisitos?

De acuerdo con la información provista por la Agencia Atenea, los aspirantes deben ser jóvenes de hasta 28 años, egresados de colegios de Bogotá y estar admitidos o matriculados en algún programa de pregrado de las universidades participantes. El acceso a la financiación está condicionado a la aprobación de cada caso y al cumplimiento de los requisitos establecidos por cada institución educativa aliada.

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