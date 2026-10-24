En medio de señalamientos sobre el gobierno anterior en Colombia, un inesperado movimiento que se planea para las próximas elecciones regionales en el país salió a flote.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el periodista Yesid Lancheros, Gustavo Petro tiene en la mira la posibilidad de regresar a la lucha en las urnas después de su paso como presidente en la pasada gestión.

El comunicador acudió a su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) para poner sobre la mesa la alternativa que estaría en la cabeza del exmandatario olombiano.

“El círculo más cercano a Gustavo Petro le insiste en que sea candidato a la Alcaldía de Bogotá en 2027. Consideran que esa sería la plataforma perfecta para hacerle oposición frontal, con poder y presupuesto, al actual Gobierno”, indicó.

Lee También

Acerca de los planes del Pacto Histórico de cara a las elecciones en 2027, Lancheros reconoció que el líder de ese partido habría cambiado su perspectiva con la idea dar mayor oposición.

“Petro, al principio, rechazaba competir por el Palacio Liévano. Ahora, según las fuentes consultadas, cada vez le está sonando más esa opción”, sentenció sobre lo que sería una sorpresa general.

Cabe recordar que el expresidente colombiano ya estuvo en la Alcaldía Mayor de Bogotá en el periodo entre 2012 y 2015, periodo en el que estuvo con el partido de Bogotá Humana.

Luego de eso empezó su camino hacia el mandato de Colombia, en el que perdió en primera instancia en 2018 contra Iván Duque y en la siguiente contienda derrotó al fallecido Rodolfo Hernández en 2022.

A la espera de que se confirme, el lanzamiento de un exmandatario de nuevo a la política electoral sería un hecho hasta ahora inédito a nivel nacional.

¿Cuándo son las próximas elecciones en Colombia?

El calendario institucional de la democracia colombiana programa las próximas elecciones generales del país para el domingo 31 de octubre del año 2027.

En esa jornada cívica, millones de ciudadanos acudirán a las urnas para elegir a las autoridades locales y departamentales que ejercerán funciones públicas.

El proceso democrático definirá a los gobernadores de los treinta y dos departamentos, además de los alcaldes de los más de mil municipios del territorio nacional.

Asimismo, la votación popular determinará la conformación de las asambleas departamentales, los concejos municipales y las juntas administradoras locales en las distintas regiones colombianas.

Los mandatarios y corporados seccionales elegidos durante este certamen asumirán sus respectivos cargos el primero de enero de 2028 para un periodo institucional de cuatro años.

La ley colombiana establece que las elecciones territoriales deben celebrarse de manera obligatoria el último domingo del mes de octubre previo al inicio del mandato.

A diferencia del esquema presidencial, los comicios regionales no contemplan segunda vuelta electoral para las gobernaciones ni para la inmensa mayoría de las alcaldías del país.

Por este motivo, los aspirantes a mandatarios locales y seccionales obtendrán la victoria mediante la consecución de mayoría simple de votos válidos depositados en las mesas.

El cronograma preparatorio de los comicios inicia un año antes de la cita democrática con la habilitación del registro de comités inscriptores por firmas independientes.

Además, los servidores públicos que pretendan aspirar a corporaciones territoriales deben renunciar a sus funciones con la debida antelación legal para evitar incurrir en causales de inhabilidad.

La Registraduría Nacional del Estado Civil junto al Consejo Nacional Electoral coordinarán la logística operativa, la depuración del censo de sufragantes y el despliegue del jurado electoral.

Posteriormente, en el año 2030, el país convocará a las urnas para elegir a los miembros del Congreso de la República y al nuevo mandatario presidencial.

Los partidos políticos han comenzado a estructurar sus directrices estatutarias para definir las alianzas partidistas y el otorgamiento de los avales a los candidatos regionales.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.