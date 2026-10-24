Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Iván Cepeda, senador y figura relevante del Pacto Histórico, admitió en entrevista con la agencia EFE que la corrupción representó el desafío más grave afrontado por su colectividad durante el gobierno de Gustavo Petro, que abarcó de 2022 a 2026. Cepeda hizo énfasis en la necesidad de que el movimiento brinde respuestas y asuma responsabilidades ante la sociedad colombiana por los eventos que ocurrieron en esa administración. El senador declaró: "En nuestro gobierno se presentaron hechos de corrupción que son, diría, graves. Y frente a eso tenemos que dar la cara. Ya la hemos dado, pero tenemos que dar las explicaciones necesarias", reconociendo públicamente los problemas enfrentados por su sector político.

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Según lo manifestado por Cepeda, si bien la corrupción no es un fenómeno exclusivo del Pacto Histórico ni de la gestión de Petro, esto no exime a la organización de su obligación de rendir cuentas y explicar lo sucedido. En la misma conversación con EFE, el senador mencionó que algunos de los escándalos difundidos en los últimos años, en su criterio, habrían sido expuestos de forma tendenciosa y distorsionada por sectores opositores. Sin embargo, remarcó la importancia de erradicar la corrupción bajo cualquier gobierno y en cualquier circunstancia política, insistiendo en que la autocrítica y el fortalecimiento de la lucha contra esas prácticas son indispensables.

Las declaraciones de Cepeda surgen en un contexto en el que, durante la campaña presidencial y el inicio del mandato de Petro, el Pacto Histórico fue blanco de cuestionamientos sobre su manejo frente a diversos escándalos y temas de transparencia. Cepeda sostuvo que han dado la cara por los hechos presentados y reiteró la relevancia de este ejercicio de responsabilidad.

Más allá del tema de la corrupción, Cepeda trató la coyuntura interna del Pacto Histórico, reconociendo la existencia de diferencias y debates entre los distintos sectores que lo conforman. Para el senador, estas divergencias forman parte de la vida democrática de cualquier organización política y no han supuesto una fractura en la unidad del movimiento. Adicionalmente, indicó que el Pacto Histórico está en proceso de buscar una coalición mucho más amplia para afrontar las elecciones regionales de 2027, en la que la lucha contra la corrupción se perfila como uno de los ejes centrales de su propuesta y acción futura, siempre con la voluntad de sumar fuerzas de diversos sectores sociales y políticos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué reconoció Iván Cepeda sobre la corrupción en el gobierno de Gustavo Petro?

De acuerdo con declaraciones para la agencia EFE, Iván Cepeda reconoció que durante el tiempo del Pacto Histórico en el gobierno de Gustavo Petro hubo graves hechos de corrupción. El senador enfatizó que su movimiento tiene la responsabilidad de responder frente a la sociedad y de explicar los eventos que se presentaron durante esa administración, asumiendo una postura autocrítica y resaltando la importancia de rendir cuentas.

¿Cómo enfrenta el Pacto Histórico las divisiones internas y qué propone de cara al futuro?

Cepeda señaló que, aunque existen diferencias y debates al interior del Pacto Histórico, el movimiento continúa unido, entendiendo las discusiones como parte de la democracia interna. Además, dejó claro que trabajan en la construcción de una coalición amplia para las elecciones regionales de 2027, apostando por sumar a más sectores y priorizando la lucha contra la corrupción como un pilar fundamental de su plan político.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.