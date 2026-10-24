La Fiscalía General de la Nación realizó un allanamiento en las oficinas y los espacios de alojamiento de los directivos de la cárcel de La Dorada, en Caldas, donde los investigadores encontraron ocho millones de pesos en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos que quedaron bajo custodia para su revisión.

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El operativo fue adelantado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), según informó Noticias RCN. Las diligencias se concentraron en áreas relacionadas con la dirección del establecimiento penitenciario, en busca de elementos que permitan esclarecer posibles irregularidades.

Durante el procedimiento, las autoridades encontraron el dinero en billetes de 100.000 pesos. También recopilaron documentos y equipos electrónicos que podrían aportar información sobre el origen de los recursos y eventuales irregularidades dentro del penal. El hallazgo, por sí solo, no establece que se haya cometido un delito ni determina responsabilidades individuales.

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El allanamiento se conoció en medio de cuestionamientos por el ingreso de personal médico y elementos para procedimientos estéticos destinados a Óscar Camargo Ríos, conocido como alias ‘Pichi’, quien cumple una condena de 52 años de prisión. Noticias RCN informó sobre autorizaciones para el ingreso de profesionales de la salud al establecimiento durante mayo y junio de 2026.

Según el medio, una de esas autorizaciones fue firmada por el director de la cárcel, el mayor Edgar Pérez. El funcionario también enfrenta una investigación disciplinaria de la Procuraduría por una parranda vallenata realizada en la cárcel de Itagüí, centro penitenciario que dirigía antes de su traslado a La Dorada.

Por ahora, el análisis de los elementos recopilados durante el allanamiento será clave para establecer si existe alguna relación entre el dinero encontrado y posibles conductas irregulares. Las autoridades deberán determinar la procedencia de los ocho millones de pesos y precisar qué información aportan los documentos y dispositivos electrónicos incautados.

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