Lo que estaba previsto como un desalojo por falta de pago terminó con una captura y una investigación penal. La creadora de contenido Wendy Jeanette Durán dejó de pagar el arriendo de una casa ubicada en Pance, Cali, y los propietarios acudieron ante un juez para recuperar el inmueble.

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Después de un proceso judicial, el juez ordenó el desalojo, además del embargo y secuestro de la vivienda. La diligencia quedó en manos de la Policía, cuyos uniformados comenzaron a retirar las pertenencias del lugar hasta que un hallazgo en un clóset cambió por completo el procedimiento.

“La inspección de un clóset cambió el curso del procedimiento ordenado por un juez civil. Allí fueron encontrados 977 cartuchos calibre 5.56, utilizados en armas de largo alcance. Posteriormente, fueron hallados un fusil Colt calibre 5.56 de fabricación estadounidense, cuyo modelo y características no hacen parte del inventario de la fuerza pública en Colombia”, señaló la Fiscalía.

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#ATENCIÓN | La @FiscaliaCol capturó en flagrancia a la creadora de contenido Wendy Jeanette Durán Bocanegra. Todo empezó con una diligencia de embargo por el incumplimiento de pagos de arriendo y en la inspección del inmueble se halló un abundante arsenal bélico : 977 cartuchos calibre 5.56, utilizados en armas de largo alcance. Además de

un fusil Colt calibre 5.56 de fabricación estadounidense, dos pistolas Glock calibre 9mm, dos miras holográficas, un adaptador de luz y láser además de dinero en efectivo. Vía: @JennyAngaritaG — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 23, 2026

Además del fusil, fueron encontrados dos pistolas tipo Glock calibre 9 milímetros, cargadores y munición. También había un cargador con 35 cartuchos, dos miras holográficas y un adaptador de luz y láser.

La situación tomó otro rumbo cuando la Fiscalía indicó que Durán Bocanegra manifestó que no contaba con permisos para tener ese material. “Durante la diligencia, Durán Bocanegra manifestó que no tenía permisos para mantener ese material y fue capturada en situación de flagrancia por la Policía Nacional. En el lugar también había 4.844 dólares, una máquina contadora de billetes, dos grameras digitales, un teléfono celular, dos computadores portátiles y estupefacientes”, señaló la Fiscalía.

El procedimiento pasó de ser un desalojo a un allanamiento y terminó con la captura de la influenciadora por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones. Además, se abrió una investigación por un posible lavado de activos.

“Las investigaciones de la Fiscalía continúan para establecer la posible participación de la creadora de contenido en otros hechos delictivos, así como el origen y destinación de los elementos encontrados”, señaló el ente acusador.

Finalmente, la Fiscalía pidió una medida de aseguramiento y un juez de control de garantías la avaló. De esta manera, la influenciadora quedó privada de la libertad en una cárcel mientras avanza la investigación.

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