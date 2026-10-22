La relación entre Camilo Cifuentes y Anthía López, conocida en redes sociales como ‘La Mijita’, volvió a ser tema de conversación en internet. Esta vez, los creadores de contenido aparecieron juntos durante una fiesta de disfraces y se refirieron a su romance frente al ‘streamer’ ‘Westcol’, en medio de la controversia que protagonizaron semanas atrás.

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La polémica comenzó cuando María Camila Sepúlveda, expareja de Cifuentes y quien espera un hijo suyo, publicó conversaciones que evidenciaban que ambos todavía hablaban sobre la posibilidad de construir un hogar.

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Las revelaciones generaron cuestionamientos hacia el influenciador, quien posteriormente reconoció que no había sido transparente con las dos mujeres mientras avanzaba su relación con la creadora de contenido española.

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Ahora, una grabación que circula en redes sociales volvió a poner a la pareja en el centro de la atención, luego de que ‘Westcol’ bromeara con ellos y les preguntara por sus sentimientos.

Camilo Cifuentes reconoció que no fue sincero con ‘La Mijita’

En medio de las críticas por la situación sentimental, Cifuentes habló sobre lo ocurrido durante una transmisión en la que participaron ‘Westcol’ y el cantante Blessd.

En ese espacio, el creador de contenido admitió que no había manejado la situación de manera transparente con las dos mujeres, mientras mantenía conversaciones con Sepúlveda y se acercaba sentimentalmente a López.

“Yo no fui sincero al hacer las cosas. Yo no le fui sincero a ‘La Mijita’”, manifestó.

Sus palabras se conocieron después de que las conversaciones divulgadas por su expareja despertaran dudas entre los seguidores sobre cómo se había desarrollado la relación con la española.

Por su parte, ‘La Mijita’ también se pronunció sobre los señalamientos que recibió y agradeció el respaldo de su comunidad en un momento que describió como complicado.

“No es un momento fácil, pero ustedes son mi consuelo más grande”, expresó la creadora de contenido al referirse a los mensajes de apoyo de sus seguidores.

La reciente aparición de Cifuentes y ‘La Mijita’ ocurrió durante una fiesta de disfraces relacionada con el lanzamiento musical de W Sound junto a Hades66.

En medio de la celebración, ‘Westcol’ compartió con los dos creadores de contenido y protagonizó una conversación que quedó registrada en video y comenzó a circular por las redes sociales.

Durante el encuentro, el ‘streamer’ los presentó en tono de broma como “la pareja del momento”, frase que repitió mientras ambos reaccionaban entre risas.

Ante el comentario, Cifuentes respondió: “No me tire que se me moja el tapabocas”, provocando nuevas risas entre los presentes.

La conversación continuó cuando ‘Westcol’ les preguntó si estaban muy enamorados. El influenciador contestó afirmativamente y expresó su intención de disfrutar la relación pese a las críticas que puedan recibir.

“Estamos enamorados, hay que vivir el amor al máximo”, afirmó.

❤️‍🔥 ¡Camilo Cifuentes y La Mijita reaparecieron juntos! En una conversación con Westcol, el influencer aseguró que están enamorados y lanzó una frase que no pasó desapercibida: «Hay que vivir el amor al máximo». 👀💘 #WestCol #CAMILOCIFUENTES #LAMIJITA https://t.co/sdGsZ3d2Cv — Katherine Bh (@bh_katheri23285) October 22, 2026

‘La Mijita’ respondió a los comentarios sobre su relación

Durante el mismo intercambio, ‘Westcol’ se refirió a las opiniones que circulan en internet sobre la pareja y los animó a seguir adelante sin dejarse afectar por los comentarios de terceros.

“A pesar de que la gente invente, a pesar de que la gente diga cosas, normal”, comentó el ‘streamer’ , en un mensaje orientado a que ambos disfrutaran su relación con tranquilidad.

Cifuentes, por su parte, insistió en que atraviesan un buen momento sentimental y reiteró que se sienten tranquilos.

“Estamos tranquilos y muy enamorados”, aseguró.

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‘La Mijita’ también intervino para referirse a las versiones que se han difundido sobre ellos. “Lo demás son calumnias”, afirmó, en respuesta a los comentarios que han acompañado la controversia.

La aparición conjunta de los dos creadores de contenido vuelve a poner su relación en el foco de las redes sociales. Sin embargo, el episodio también mantiene presente la polémica que surgió tras las publicaciones de María Camila Sepúlveda, quien espera un hijo de Cifuentes.

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